Pronóstico del clima 11 de mayo: ¿A qué hora va a llover este lunes en la CDMX y Edomex?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticaron lluvias y chubascos para este lunes 11 de mayo de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México, debido al ingreso del frente frío número 50 y la presencia de canales de baja presión en el centro del país.

De acuerdo con el pronóstico regional del Valle de México, durante la mañana se espera ambiente fresco con cielo parcialmente nublado, mientras que por la tarde incrementará la nubosidad y comenzarán las lluvias acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo.

⚠️ Nuestra experta te explica a detalle todo lo relacionado con las #Lluvias que se esperan hoy y mañana por las #CondicionesMeteorológicasAdversas que tenemos en #México. ¡Toma tus precauciones y sigue nuestras actualizaciones! pic.twitter.com/jR0SuqjJqF — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 10, 2026

¿A qué hora va a llover en la CDMX y Edomex?

Para la CDMX, las precipitaciones podrían comenzar entre las 15:00 y 17:00 horas, principalmente en alcaldías del sur y poniente como Tlalpan, Xochimilco, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras. En tanto, hacia la noche podrían extenderse a gran parte de la capital con intervalos de chubascos moderados.

En el Estado de México, las lluvias más intensas se prevén en municipios del centro y suroeste, así como en zonas altas del Valle de Toluca. Municipios como Toluca, Naucalpan, Ecatepec, Tlalnepantla y Nezahualcóyotl podrían registrar tormentas eléctricas y acumulados importantes de agua durante la tarde y noche.

Animación de la imagen de radar donde se observa a las #Lluvias de esta tarde en el #ValleDeMéxico, avanzar con dirección hacia el noreste pic.twitter.com/CSDC575Tan — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 10, 2026

Conagua advierte lluvias intensas para este lunes 11 de mayo

El SMN advirtió que las lluvias podrían generar encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones viales, además de posibles inundaciones en zonas bajas. También se esperan rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en algunas regiones del Valle de México.

Las temperaturas máximas en la Ciudad de México oscilarán entre los 25 y 27 grados, mientras que en Toluca serán de 22 a 24 grados. Aunque continuará el ambiente cálido durante el día, las lluvias ayudarán a disminuir ligeramente el calor hacia la noche.