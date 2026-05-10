México rompe récords históricos de calor... el invierno pasado fue el más caluroso de la historia

México atraviesa uno de los periodos más calurosos de las últimas décadas. Los primeros cuatro meses de 2026 rompieron récords de temperatura en distintas regiones del país y el invierno 2025-2026 fue el más cálido desde que existen registros recientes, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Especialistas del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), estimaron que aunque en los próximos días se esperan lluvias en varias entidades, el calor extremo continuará con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en distintos estados del territorio nacional.

Un invierno fuera de serie

El SMN informó que el promedio nacional de temperatura durante el invierno, comprendido de noviembre a marzo, fue de 19.5 grados Celsius, es decir, 1.4 grados por encima de la media histórica de 18.1 grados.

Ciudades que “ardieron” en marzo y abril

Además, marzo fue el mes con más récords de calor en estaciones meteorológicas del país, explicó el jefe del Pronóstico Estacional del SMN, Reynaldo Pascual.

“Sí, en marzo se rompieron más récords, digamos, en estas estaciones comparados contra sus registros de marzo principalmente. Ya en abril la cantidad de récords disminuyó, pero se tienen, por ejemplo, en la ciudad de Guanajuato, que también hay observatorio, ahí se tuvo un registro de 39 grados Celsius que superó un valor anterior de 37. Entonces, aquí lo ha superado por 2 grados al récord anterior”,

El especialista agregó que también se registraron temperaturas históricas en Jalisco.

“En el observatorio de Guadalajara tuvimos un valor de 38.3 grados Celsius que superó un valor previo de 37.8. Entonces, ya son menos localidades en abril; fueron más en marzo”, señaló.

Durante marzo, al menos 14 ciudades del norte del país rompieron récords de temperatura.

En Sonora, cuatro municipios alcanzaron máximas históricas. Tan sólo en Hermosillo, el termómetro llegó a 44 grados Celsius el 26 de marzo, superando los 43 grados registrados días antes.

¿Qué está provocando este calor extremo?

Para el SMN, estos datos reflejan una tendencia sostenida de calentamiento en México.

“Sí hay un calentamiento. No sabemos exactamente qué lo está forzando, aparte de lo que ya sabemos, que es el efecto antropogénico, entre otras cosas, los gases de efecto invernadero. Todo esto sí está contribuyendo a que las temperaturas estén aumentando, pero seguramente hay otros factores que todavía no hemos identificado.

¿Por qué sigue esta tendencia, por qué no se ha disminuido a pesar de que el año pasado fue un año bastante lluvios? y eso nos podría indicar que las temperaturas pudieron haber disminuido ligeramente”, puntualizó.

Pronóstico: El calor no dará tregua

Pese al pronóstico de precipitaciones para los próximos días, autoridades meteorológicas prevén que las altas temperaturas persistirán en gran parte del país, incluido el Valle de México.

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