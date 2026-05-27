Mx - Cómo la inteligencia artificial podría estar afectando tu capacidad mental, según expertos / Cravetiger

La inteligencia artificial se volvió parte de la rutina diaria, redacta correos, resume textos, responde dudas y hasta organiza ideas. Pero mientras herramientas como OpenAI, Google o Microsoft aceleran tareas, investigadores y especialistas comienzan a advertir un efecto poco visible, la posible disminución de habilidades cognitivas por depender demasiado de la IA.

Estudios publicados por instituciones como Massachusetts Institute of Technology y análisis difundidos por organismos educativos han señalado que el cerebro puede entrar en una especie de “modo automático” cuando delega procesos mentales complejos a sistemas inteligentes. La preocupación no gira en torno a que la IA “reemplace” a las personas, sino a que reduzca hábitos relacionados con memoria, análisis crítico, concentración y resolución de problemas.

La discusión crece especialmente entre jóvenes y trabajadores digitales, sectores que usan asistentes de IA durante varias horas al día. Expertos advierten que, igual que ocurrió con el GPS y la pérdida de orientación espacial en algunas personas, la automatización constante podría modificar la manera en que el cerebro procesa información y toma decisiones.

Mx - IA / Francesco Carta fotografo Ampliar

Qué habilidades mentales podrían verse afectadas por el uso constante de IA

Estos especialistas en neurociencia y educación han identificado algunas áreas cognitivas que podrían resentirse cuando la inteligencia artificial sustituye demasiado el esfuerzo mental:

Memoria de corto y largo plazo

Capacidad de concentración prolongada

Pensamiento crítico y análisis propio

Resolución autónoma de problemas

Creatividad basada en razonamiento profundo

Investigaciones de expertos como Eric Kandel, Robert Bjork y Betsy Sparrow señalan que el cerebro fortalece conexiones neuronales mediante repetición, esfuerzo y aprendizaje activo. Sus estudios advierten que, cuando una herramienta entrega respuestas inmediatas de forma constante, parte de ese proceso de consolidación del conocimiento puede disminuir.

Expertos aclaran que la IA no “daña” el cerebro, pero sí cambia hábitos cognitivos

Universidades y organismos tecnológicos coinciden en que la inteligencia artificial no representa un peligro neurológico directo. El problema aparece cuando el usuario deja de cuestionar, investigar o desarrollar criterio propio. La IA funciona mejor como apoyo que como reemplazo total del pensamiento humano.

Incluso empresas como Microsoft y OpenAI han insistido públicamente en la necesidad de promover un uso responsable y crítico de estas herramientas. Expertos recomiendan alternar actividades digitales con lectura, escritura manual, ejercicios de memoria y resolución de tareas sin asistencia tecnológica para mantener activa la capacidad mental.

Mx - Uso de la IA / Issarawat Tattong Ampliar

El debate sobre inteligencia artificial y salud mental apenas comienza

El crecimiento acelerado de la IA abrió una nueva discusión global sobre cómo interactuará el cerebro humano con sistemas capaces de pensar, escribir y responder en segundos. Para investigadores, el reto no consiste en frenar la tecnología, sino en evitar que la comodidad termine sustituyendo habilidades que tardaron años en desarrollarse.

La pregunta ya no es si la inteligencia artificial cambiará la vida cotidiana, sino cuánto podría transformar la manera en que las personas piensan, aprenden y recuerdan información.