Balacera en Tepito deja un muerto y un menor herido

Dos sujetos terminaron con la vida de Bryan Vázquez y dejan lesionado a su hijo de 11 años, tras disparar en su contra en al menos 15 ocasiones.

Una balacera Tepito se registró la tarde de este sábado en momentos de mayor afluencia en la zona, cuando un hombre de 30 años que en vida respondía al nombre de Bryan Vázquez fue baleado por dos sujetos mientras transitaba por el barrio en una motocicleta en la que circulaba junto con su hijo un menor de 11 años, quien resultó lesionado.

Ataque armado en plena zona comercial

La tarde de este sábado en momentos de mayor afluencia en Tepito, una balacera se suscitó en la esquina de calle Rivero y Toltecas en donde Bryan Vázquez presunto miembro de una banda criminal habría sido asesinado por sujetos de otra célula delictiva cuando circulaba con su hijo.

Los dos sujetos que también viajaban en moto les habrían cerrado el paso para luego disparar en su contra en al menos 15 ocasiones.

El hombre de 30 años perdió la vida en el sitio en donde el personal de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México llegó para realizar el peritaje de ley, lo que propició que los vendedores tuvieran que retirar sus mercancías.

Menor herido fue trasladado a un hospital

El menor lesionado fue retirado por paramédicos para ser trasladado para su atención hospitalaria, de los dos sujetos que les habrían disparado en más de 15 ocasiones no se sabe nada.

Los responsables del ataque relacionado con la balacera Tepito viajaban también en una motocicleta que se dirigió hacia el Estado de México.