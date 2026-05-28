Profesor de Ética es exhibido por revisar mochilas y presuntamente robar a sus alumnos |VIDEO

Un profesor de Ética y Valores fue exhibido luego de que alumnos lo grabaran revisando mochilas dentro de un salón de clases y, presuntamente, tomando pertenencias de estudiantes sin autorización. El caso se viralizó en redes sociales desatando comentarios y señalamientos en torno a la autoridad escolar.

Ocurrió en Empalme, Sonora, específicamente en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) No. 32, y aunque el video tiene ya una semana, hoy el tema ha estallado en redes sociales.

Aunque las autoridades educativas no han detallado públicamente posibles sanciones, el caso ya generó reacciones por parte de padres de familia y usuarios en redes, quienes exigen claridad sobre los protocolos escolares relacionados con revisiones de pertenencias dentro de planteles educativos.

🚨🚨🚨Mientras tanto en Sonora



A los alumnos les habían robado, así que grabaron cuando estaban fuera del salón, y cayó el maestro de Ética y Valores del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 32



Tras la exhibición del vídeo desde hace 5 días, ya fue separado temporalmente… pic.twitter.com/kpd29MrMfa — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) May 26, 2026

¿Qué pasó con el profesor de Ética acusado de revisar mochilas?

El caso tomó fuerza luego de que alumnos compartieran videos donde se observa al maestro revisando pertenencias escolares frente al grupo. Según versiones retomadas por medios locales, algunos estudiantes señalaron el presunto robo de objetos personales.

La difusión del material convirtió el tema en tendencia debido a la contradicción entre la materia impartida por el docente y las acusaciones en su contra. Usuarios en redes sociales cuestionaron la confianza que debe existir entre maestros y alumnos dentro de los espacios educativos.

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Debate sobre revisiones escolares y derechos de estudiantes

En distintas ocasiones, se ha señalado que cualquier revisión dentro de planteles educativos debe apegarse a protocolos institucionales y respetar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Entre los puntos que más discusión han generado están:

El consentimiento en revisiones de mochilas

Los límites de actuación del personal docente

La privacidad de estudiantes dentro de escuelas

La obligación de reportar incidentes a directivos y padres

Video del maestro de Ética desata reacciones en redes sociales

La viralización del video provocó miles de comentarios en plataformas digitales. Mientras algunos usuarios defendieron la necesidad de mantener orden dentro de las escuelas, otros señalaron que ningún docente debería revisar pertenencias personales sin supervisión institucional.

El caso continúa generando conversación en internet y vuelve a cuestionar el límite de la autoridad y la confianza dentro de las aulas escolares.