Mundial 2026 en México: Alejandro Fernández, Belinda y Los Ángeles Azules encabezarán la inauguración de la FIFA (Photo by Scott Dudelson/Getty Images) / Scott Dudelson

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya empieza a tomar forma en México y uno de los anuncios que más ruido ha generado es el de los artistas que participarán en la ceremonia inaugural del torneo. Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, Maná y Lila Downs figuran entre los nombres elegidos para representar al país en el arranque del evento deportivo más importante del planeta.

De acuerdo con información difundida por FIFA, México tendrá una ceremonia especial el próximo 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México, inmueble que anteriormente era conocido como Estadio Azteca. Será la primera vez que un Mundial tenga inauguraciones separadas en los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

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Artistas mexicanos liderarán el show inaugural del Mundial 2026

Entre los nombres confirmados aparecen Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, Maná y Lila Downs, quienes estarán acompañados por artistas internacionales como J Balvin, Danny Ocean y Tyla. La FIFA todavía analiza la posible participación de Lisa, integrante de BLACKPINK, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial.

La ceremonia tendría una duración aproximada de 16 minutos y arrancaría cerca de 90 minutos antes del partido inaugural. Reportes señalan que las puertas del estadio abrirían hasta cuatro horas antes para permitir el ingreso gradual de aficionados y asistentes.

El concepto visual del espectáculo estará inspirado en el papel picado mexicano y será desarrollado junto a Balich Wonder Studio, empresa reconocida por producir ceremonias internacionales y eventos masivos de gran escala.

México abrirá el Mundial con una ceremonia distinta a Estados Unidos y Canadá

La FIFA también confirmó que Estados Unidos y Canadá tendrán sus propias inauguraciones con artistas distintos. Para el evento en territorio estadounidense fueron mencionados Katy Perry, Future y Sanjoy, mientras que Canadá apostará por Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara.

La idea del organismo es que las tres ceremonias estén conectadas bajo una narrativa común que represente la unión cultural de Norteamérica.

El torneo marcará un momento histórico para el futbol internacional, ya que será la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes y tres sedes anfitrionas de manera simultánea.

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Música oficial y ambiente mundialista ya comienzan a tomar forma

Además del espectáculo inaugural, la FIFA también trabaja en el álbum musical oficial del Mundial 2026. Entre los artistas ligados al proyecto aparecen Shakira, Daddy Yankee, Carín León, Burna Boy, Jessie Reyez y Elyanna.

Uno de los temas ya mencionados es “Por Ella”, canción interpretada por Belinda y Los Ángeles Azules, mientras que Shakira prepara “Dai Dai” junto a Burna Boy como parte de la estrategia musical rumbo al torneo.

Aunque todavía faltan más anuncios oficiales, la combinación de artistas mexicanos, figuras internacionales y un enfoque cultural propio apunta a que México buscará convertir la inauguración del Mundial 2026 en uno de los momentos más vistos y comentados del torneo.