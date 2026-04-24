Mientras en México sigue la reventa, Canadá prohíbe vender boletos a sobreprecio en Ontario

Mientras que Ticketmaster apoya la medida, otros sitios como StandHub dice que afectará a los clientes que buscan boletos de eventos con alta demanda / cmannphoto

Ticketmaster Canadá comenzó a retirar de su plataforma diversas entradas de reventa boletos para eventos en Ontario, con el objetivo de cumplir con la reciente legislación provincial que prohíbe vender boletos por encima de su valor original.

damn this is huge pic.twitter.com/CS0Accoqpw — surya (@suryasure05) April 23, 2026

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¿Qué establece la nueva ley sobre reventa de boletos?

Esto debido a las normativas para proteger a los consumidores de los precios inflados por revendedores, incluidas en el proyecto de ley de presupuesto del gobierno de Doug Ford, el cual recibió la aprobación oficial este viernes.

A partir de hoy, las entradas en Ontario no podrán comercializarse por encima del costo original total, cifra que incluye tanto los impuestos como los gastos de gestión.

Shabnum Durrani, portavoz de Ticketmaster, confirmó que los clientes están siendo notificados por correo electrónico, y que cualquier persona que desee revender entradas para eventos durante este fin de semana ya debe cumplir estrictamente con la nueva normativa.

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¿Cómo impacta la medida ante eventos como el Mundial?

Los usuarios podrán volver a publicar sus entradas la próxima semana, una vez que la plataforma haya actualizado su mercado de reventa para ajustarse a los topes legales.

Esta modificación legislativa cobra relevancia ante la cercanía del Mundial de fútbol 2026 en junio, que se celebrará en sedes que incluyen Toronto y Vancouver, pues en semanas recientes, las entradas se han cotizado en internet por miles de dólares, así como el antecedente de lo ocurrido durante la pasada Serie Mundial de la MLB, cuando los boletos llegaron a revenderse en 10 mil dólares.

El primer ministro Doug Ford, calificó estas prácticas como un abuso hacia los compradores y aseguró que los días de estafar a la gente han terminado.

We’re putting ticket scalpers on notice: Your days of ripping people off are done. https://t.co/bsnoGRqEx8 — Doug Ford (@fordnation) March 20, 2026

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Mientras Live Nation, empresa Matriz de Ticketmaster, manifiesta su respaldo a estas medidas, StubHub asegura que cumple con la ley, aunque no especificó si eliminará de inmediato los listados que superen el precio original, bajo el argumento de que aún requiere más información sobre la normativa.

Y, por otro lado, SeatGeek advierte a sus usuarios sobre posibles desventajas, sugiriendo que el límite de precios podría dificultar el acceso a eventos muy solicitados y encarecer la adquisición de abonos para quienes dependen de la reventa a precios de mercado.

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