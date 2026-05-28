Estadio Neza 86 vuelve a abrir sus puertas para el Mundial 2026: ¡Regresa un histórico!

El Estadio Neza 86, se encuentra en plena rehabilitación tras ser abandonado por 12 años. Este icónico recinto, sede de tres partidos del Mundial de México 86, estaba semiabandonado y con problemas estructurales por el subsuelo, mismos que se mantienen en la actualidad, con suciedad en baños, sin ser funcionales, charcos a raíz de la lluvia, megáfonos viejos, junto a basura tirada en el inmueble, taquillas abandonadas, y rejas dobladas al exterior.

Sin embargo, avanza el trabajo de recuperación impulsada por el gobierno municipal, la Universidad Tecnológica de Neza y apoyo estatal, con gradas que empiezan a ser pintadas de color rojo, azul, césped cuidado, limpieza en el campo de juego y la recuperación de áreas accesibles listas para tener el mejor evento.

Este recinto tendrá el Fan Fest y actividades del Mundial 2026, aquí habrá un museo itinerante y exposición gratuita “Revivamos Neza 86”. En el Fan Fest habrá transmisiones de partidos, torneos de fútbol, activaciones y recorrido histórico. Además de la Feria del Taco Mundialista y ruta gastronómica.

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Es así que Neza 86 revive como símbolo de orgullo local y atractivo turístico gratuito durante el Mundial, enfocándose en memoria histórica y fiesta popular más que en infraestructura masiva.