Neymar enciende las alarmas en Brasil: lesión lo deja fuera del debut en el Mundial 2026 / Pedro Vilela

Neymar sufrió una lesión muscular en el gemelo derecho durante la concentración de Brasil rumbo al Mundial 2026. El delantero del Santos estará fuera entre dos y tres semanas, por lo que no jugará los amistosos ante Panamá y Egipto, además de perderse el debut mundialista contra Marruecos el próximo 14 de junio en Nueva Jersey.

Neymar / Pedro Vilela Ampliar

El cuerpo médico de la selección brasileña confirmó el diagnóstico este miércoles después de realizar estudios al atacante de 34 años, quien apenas una semana atrás había celebrado su convocatoria con la ‘Canarinha’.

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¿Qué lesión tiene Neymar y cuánto tiempo estará fuera?

El doctor Rodrigo Lasmar, médico de la selección de Brasil, explicó que Neymar presenta un edema de grado dos en la región del gemelo, una lesión que requiere tratamiento intensivo y reposo deportivo.

El atacante quedó descartado de inmediato para la primera sesión de entrenamiento de Brasil y comenzará una recuperación controlada para evitar una recaída antes de la Copa del Mundo.

El tiempo estimado de baja es de dos a tres semanas, un periodo que prácticamente lo deja fuera del arranque del torneo.

Neymar se pierde amistosos y debut de Brasil en el Mundial 2026

Con esta lesión, Neymar no podrá disputar los partidos de preparación frente a Panamá el 31 de mayo y Egipto el 7 de junio.

Tampoco estará disponible para el debut de Brasil contra Marruecos en el Mundial 2026. Ese encuentro se jugará el 14 de junio en el Meadowlands Stadium de Nueva Jersey y representa uno de los partidos más esperados de la fase de grupos.

La ausencia del delantero obliga al técnico brasileño a reorganizar el ataque para el inicio del torneo, especialmente porque Neymar venía perfilándose como líder ofensivo y principal referente del equipo.

Neymar lesionado / Pedro Vilela Ampliar

¿Cuándo volvería Neymar con Brasil?

La previsión médica apunta a que Neymar podría reaparecer en el segundo partido de la fase de grupos ante Haití, dependiendo de cómo responda al tratamiento.

En caso de no llegar físicamente al cien por ciento, su regreso quedaría programado para el último compromiso de la fase inicial contra Escocia.

El cuerpo técnico no quiere correr riesgos con el futbolista debido a su historial reciente de lesiones musculares y problemas físicos que han limitado su continuidad tanto con la selección como en su etapa reciente con Santos.

La lesión llega en el peor momento para Neymar

La noticia representa un golpe duro para el delantero brasileño, quien había trabajado durante meses para llegar en forma al Mundial 2026.

Después de varias temporadas marcadas por lesiones, Neymar había recuperado ritmo competitivo y estaba ilusionado con disputar uno de sus últimos Mundiales como protagonista.

Incluso en Brasil existía expectativa por verlo asumir nuevamente el papel de líder dentro del equipo nacional, especialmente después de la renovación generacional que atraviesa la selección.

Ahora, la prioridad será recuperarlo plenamente para la fase decisiva del torneo y evitar que una recaída lo deje fuera por más tiempo.

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¿Cómo afecta la baja de Neymar a Brasil?

Aunque Brasil mantiene una de las plantillas más profundas del torneo, la ausencia de Neymar cambia por completo la dinámica ofensiva del equipo.

El delantero aporta experiencia, generación de juego y liderazgo en partidos cerrados. Además, su capacidad para desequilibrar individualmente sigue siendo clave en instancias importantes.

Jugadores como Vinícius Jr., Rodrygo y Endrick tendrán mayor responsabilidad durante los primeros encuentros del Mundial mientras Neymar continúa su recuperación.

La presión también aumentará sobre el cuerpo técnico brasileño, que deberá administrar cuidadosamente los minutos del atacante en caso de que regrese durante la fase de grupos.

La ausencia de Neymar cambia por completo la dinámica ofensiva del equipo. / Pedro Vilela Ampliar

Próximos partidos de Brasil en el Mundial 2026

Brasil jugará sus últimos amistosos de preparación contra Panamá y Egipto antes de debutar en el Mundial frente a Marruecos el 14 de junio.

Posteriormente enfrentará a Haití y Escocia en busca de asegurar su clasificación a la siguiente ronda. La gran incógnita será si Neymar logra recuperarse a tiempo para convertirse nuevamente en la figura de la ‘Canarinha’ en las fases decisivas del torneo.