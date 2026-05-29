Mundial 2026: ¿Qué banderas y letreros se pueden llevar al Estadio Ciudad de México para el partido? / Jam Media

Los aficionados que asistirán a los próximos partidos en el Estadio Ciudad de México ya conocen las reglas para ingresar banderas y letreros al inmueble. La organización confirmó las medidas permitidas y los materiales autorizados para evitar problemas en los accesos el día del evento.

Cualquier bandera, manta o letrero deberá medir máximo 2 metros por 1.5 metros. / RvS.Media/Robert Hradil Ampliar

¿Qué tamaño deben tener las banderas y mantas en el Estadio Ciudad de México?

La indicación oficial es clara: cualquier bandera, manta o letrero deberá medir máximo 2 metros por 1.5 metros. Esto aplica para todos los asistentes que quieran apoyar a su selección, club o jugador favorito desde las tribunas.

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El objetivo es mantener la visibilidad dentro del estadio y evitar inconvenientes de seguridad durante el ingreso de los aficionados.

¿Qué materiales están permitidos para entrar al estadio?

Otro punto importante es que las banderas deberán estar hechas con materiales no inflamables. Además, si llevan soporte, únicamente se permitirá el ingreso de varillas de plástico pequeñas y flexibles con una medida máxima de 1 metro por 1 centímetro.

No se permitirá el acceso con tubos metálicos, palos rígidos o estructuras que puedan representar un riesgo dentro del inmueble.

¿Cómo debe llevarse la bandera al ingreso del estadio?

Las autoridades del evento pidieron que todos los aficionados lleguen con sus banderas y mantas completamente desplegadas para agilizar la revisión en los filtros de acceso.

Esto ayudará a reducir tiempos de espera y permitirá una entrada más rápida para los miles de asistentes que acudirán al partido en la Ciudad de México.

La intención es mantener un ambiente familiar y seguro para todos los asistentes al encuentro. / Manuel Velasquez - FIFA Ampliar

¿Qué mensajes están prohibidos dentro del estadio?

La organización también recordó que cualquier mensaje dentro de las banderas o carteles deberá cumplir con ciertas reglas de respeto y convivencia.

No estarán permitidos mensajes:

Políticos

Comerciales o promocionales

Ofensivos

Discriminatorios

Provocadores

La intención es mantener un ambiente familiar y seguro para todos los asistentes al encuentro.

¿Por qué existen estas reglas para los aficionados?

Este tipo de lineamientos forman parte de los protocolos de seguridad implementados en eventos masivos y partidos internacionales. Los organizadores buscan evitar incidentes en las tribunas y garantizar que la experiencia dentro del estadio sea positiva para todos.

Además, las revisiones en accesos se han vuelto más estrictas en partidos de alta demanda, especialmente cuando se esperan estadios llenos y presencia de aficionados visitantes.