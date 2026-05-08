Más que incendios: Los bomberos de CDMX ahora buscarán personas desaparecidas

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la ciudad de México, tendrá en los próximos días un grupo especializado en la búsqueda desaparecidos. Será el primer equipo dedicado para tal fin.

¿Qué funciones tendrá el nuevo grupo de búsqueda?

El director de los bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, aseguró que el rescate y la localización de personas forma y seguirá siendo parte de la mística de los bomberos.

“Para nosotros, el que tengamos una célula de búsqueda y rescate de personas, el buscar a las personas para nosotros representa un gran reto y el tener en todas las certificaciones ya próximamente y nuestra primer célula es un gran avance “. —

Al recibir de manos de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, equipo y camiones nuevos para la mejor realización de su trabajo, Pérez Cova, explicó que la búsqueda se realizará a través de una tableta de última generación que les indica a través de determinada temperatura donde habría un cuerpo, por ejemplo, en un terreno baldío.

👨🏻‍🚒 Con una inversión histórica de $107 mdp, 💰 la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, encabezó la entrega de nuevas herramientas, equipos especializados y unidades para fortalecer al Heroico Cuerpo de @Bomberos_CDMX. 🚒⚙️



🚨 En lo que va del año, se han atendido más de 20 mil… pic.twitter.com/lgMgAWxXU5 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) May 8, 2026

¿Por qué se creó esta célula especializada?

Esta acreditación se gestionó, dijo, debido a que “nosotros los bomberos de la ciudad de México” estamos acudiendo cada vez con más frecuencia a la búsqueda de personas a solicitud tanto de la Fiscalía de Justicia local como de la Comisión de Búsqueda de la ciudad.

🚒 Más equipo, más tecnología y mejores herramientas para quienes todos los días atienden emergencias en nuestra ciudad. 🛡️👩🏻‍🚒🧑🏽‍🚒



Con la entrega de nuevas unidades a @Bomberos_CDMX, protegemos a las familias y actuamos con mayor rapidez ante cualquier emergencia. 🚨✨ pic.twitter.com/7pwOH0L1m4 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) May 8, 2026

¿Qué equipo nuevo recibieron los bomberos capitalinos?

En la entrega de nuevas unidad al H. Cuerpo de Bomberos, la mandataria local entregó, entre otros equipos, cuatro auto tanques de 5, 000 litros para transportar agua, 22 camionetas de primera respuesta equipadas con extintores; cuatro camiones multipropósitos, 68 equipos de respiración autónoma para proporcionar aire limpio a los bomberos, 30 motobombas para atender encharcamientos e inundaciones, cuatro drones, 40 motosierras y 22 equipos de protección para el combate contra incendios forestales.

La inversión, según informó la mandataria local fue de 107 millones de pesos.

Todos los días los 1, 791 bomberos de la capital del pais atienden en promedio 170 emergencias.

“Desde el inicio del año ya se han atendido más de 20 mil y solo este año los bomberos de la ciudad han rescatado a casi 200 personas . Han pagado más de 2 mil incendios y han resuelto más de 4 mil emergencias relacionadas con fugas de gas”. —

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