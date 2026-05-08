Es mentira que consulados de México en EU hagan política contra Trump, aseguró Sheinbaum

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que los consulados México en Estados Unidos realicen política contra el gobierno de Donald Trump o contra ese país.

Dijo que no tiene información sobre la revisión del Departamento de Estado de Estados Unidos a los consulados de México y que lo único que conoce es lo que ha salido en medios de ese país.

Todo esto se da, porque, recientemente CBS News informó que el Departamento de Estado, encabezado por Marco Rubio, comenzó una revisión de las 53 sedes diplomáticas mexicanas que operan en Estados Unidos con la posibilidad de ordenar el cierre de algunas oficinas.

La revisión se produce en un momento de crecientes tensiones bilaterales por la cooperación en materia de seguridad y la violencia de los cárteles, y tras la muerte de dos agentes estadounidenses de la CIA después de una operación antidrogas en Chihuahua.

The State Department is initiating a review of all 53 Mexican consulates operating in the United States. https://t.co/8jK4M31Ehh — CBS News (@CBSNews) May 7, 2026

¿Cuál es la función de los consulados mexicanos?

La presidenta explicó que los consulados cumplen funciones diplomáticas similares a las de cualquier representación extranjera, como la protección de sus ciudadanos y la facilitación de trámites legales y administrativos.

La mandataria enfatizó que la Constitución contempla la autodeterminación de los pueblos, por lo que México no tiene por qué influir en la política de los Estados Unidos.

¿Cómo apoyará México a connacionales en Estados Unidos?

Sheinbaum reiteró que el gobierno mexicano continuará defendiendo a los connacionales que viven en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, pero siempre dentro del marco diplomático y legal.