Hantavirus: OMS confirma cinco casos de contagio y tres sospechosos

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, elevó a cinco el número de casos confirmados de hantavirus y tres personas con sospecha de contagio en el crucero MV Hondius.

OMS confirma contagios de hantavirus

Este jueves 7 de mayo el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus confirmó que suman cinco los casos de contagio por hantavirus y tres personas más permanecen como casos sospechosos.

Vigilancia sanitaria en crucero internacional

Las autoridades sanitarias mantienen seguimiento a los casos detectados en el crucero internacional, mientras continúa la vigilancia epidemiológica relacionada con el hantavirus y la evaluación de posibles contagios.

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El Ministerio de Sanidad de Canarias confirmó que los 30 pasajeros de al menos 12 nacionalidades fueron evacuados en la Isla Santa Elena, para continuar sus destinos no sin antes ser evaluados.

Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, indicó que la evacuación se hará “sin contacto con la ciudadanía canaria” será a través de embarcaciones menores o una nave nodriza para mantener en el aislamiento a los 14 ciudadanos españoles a los que sería potencialmente posible imponerles cuarentena.

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