Grupo Modelo impulsa estrategia de inversión para el Mundial de Futbol en 35 mil puntos de venta

Con televisores, transmisión y neveras Grupo Modelo busca hacer el del punto de venta y las caravanas el centro de celebración del Mundial de Futbol 2026. / FG Trade Latin

Las inversiones siguen de acuerdo con nuestra planeación en un momento importante como lo es el Mundial de Futbol, compartió el presidente de Grupo Modelo, Gabriel Concenzo quien afirmó que con las licencias de transmisión en 35 mil establecimientos, pantallas en puntos de venta y caravanas, buscan incrementar empleos y sobre todo hacer de estos sitios el punto de celebración del Mundial.

La estrategia de #GrupoModelo para el #Mundial2026



"Lo que nosotros estamos tratando de hacer es invertir en los puntos de venta para que estos sean los verdaderos escenarios para la celebración (...) Es un momento importante de desarrollo de marca y también de apoyar a nuestros… pic.twitter.com/iekBog5uez — W Radio México (@WRADIOMexico) May 6, 2026

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Estrategia de inversión en puntos de venta

En entrevista para Negocios W con Jeanette Leyva Reus, el presidente de Grupo Modelo, dijo que la apuesta en esta plataforma con conexión importante de entretejimiento y consumo en la comunidad permite al grupo ser parte de la vida cultural y no solamente del consumo, “estamos listos para el Mundial”.

El Mundial eleva el consumo en países anfitriones como México, lo que hacemos es invertir en los puntos de venta para que estos sean los verdaderos escenarios para la inversión, capacitando a todos para garantizar el consumo responsable no solamente en los puntos de venta, también en los estadios, y de esta forma acompañar a los comercios para que las promociones de nuestras marcas se puedan desplegar durante el torneo para el desarrollo de marca y apoyar a los clientes, detalló.

Afirmó que con el objetivo de que los centros de venta sean centros de celebración y transmisión, se apoya a los negocios para la atracción del flujo de clientes con las caravanas y el apoyo a comercios con licencias para las transmisiones de los partidos del mundial con televisores y neveras, son lo que necesitan para recibir a la gente.

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Innovación y consumo durante el Mundial

Resaltó la inversión Mundial en nuevos productos da oportunidad y variedad a los consumidores durante todo el Mundial, principalmente en las Fan Fest, por lo que los planes enunciados en la conmemoración de los 100 años del Grupo Modelo, siguen a pasos rápidos, como los planes de inversiones en México y que continuarán en 2027.

Reconoció que las inversiones también van dirigidas a nuevas tecnologías como para lograr la reducción de consumo de agua en las cervecerías, que “en los últimos doce meses el consumo diario está por debajo de 2 litros de agua por litro de cerveza producido, hay una ya cercana a 1.5 de agua por litro producido. Y recalcó que se sigue trabajando para reducir la cifra”.

Finalmente, reconoció que la inversión Mundial social hecha a 35 mil establecimientos sumará como generador de empleos.

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