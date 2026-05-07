SENER anuncia paquete histórico de inversión para expandir y modernizar la red de gasoductos

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, presentó en la Conferencia Mañanera, un paquete de inversiones de más de 140 mil millones de pesoshacia el 2030, destinado a ampliar, modernizar y dar mantenimiento a la infraestructura de gasoductos del país, como parte de la Estrategia Integral de Gas Natural.

Contempla, puntualizó, una inversión de más de 53 mil millones de pesos por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y más de 87 mil millones de pesos por parte del Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS).

Ante la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, detalló que la CFE va a construir nueve gasoductos para alimentar 13 nuevas plantas de Ciclo Combinado, de las que siete están a punto de concluir su construcción, cuatro ya fueron licitadas y dos por licitarse en los próximos meses.

Ampliar

Por su parte, mediante esta inversión que calificó histórica, CENAGAS construirá tres nuevos gasoductos y dará mantenimineto y rehabilitación a la red que existe actualmente de 21 mil 149 kilómetros.

Con el acompañamiento del subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Vidal Amaro; la titular de CFE, Emilia Calleja Alor, y de CENAGAS Cuitláhuac García, Luz Elena González enfatizó que, con los nuevos proyectos de gasoductos, se busca garantizar el abasto seguro, eficiente y oportuno de todo el gas natural en el país, así como abastecer de este insumo a los Polos del Bienestar para el Plan México y también, para garantizar el gas que requieren la industria y la actividad económica del país.