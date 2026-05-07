AIFA impulsa acuerdos logísticos de carga aérea entre México y EE.UU.

El AIFA fortalecerá las operaciones logísticas internacionales de carga aérea tras los acuerdos alcanzados entre autoridades de México y Estados Unidos

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se fortalece como plataforma estratégica para la carga aérea internacional, luego de los acuerdos alcanzados entre autoridades de México y Estados Unidos en materia de transporte aéreo.

La Asociación Mexicana de Agentes de Carga, AMACARGA, destacó que estos acuerdos permitirán ampliar las capacidades operativas del país y reforzar la relación logística y comercial entre ambas naciones.

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Acuerdos impulsan operaciones de carga aérea

La presidenta de AMACARGA, Eva María Muñoz, señaló que los avances derivados del diálogo entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el Departamento de Transporte de Estados Unidos permitirán ampliar las capacidades operativas del país y reforzar la relación logística y comercial entre ambas naciones.

Asimismo, indicó que el reconocimiento del AIFA como parte integral del sistema aeroportuario de la Zona Metropolitana del Valle de México representa un paso estratégico para incrementar la competitividad logística nacional y generar nuevas oportunidades para el transporte aéreo de carga.

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AIFA busca consolidarse como hub logístico regional

“La consolidación del AIFA como plataforma logística aérea representa una oportunidad histórica para fortalecer la infraestructura estratégica del país y posicionar a México como un hub regional de carga aérea. Desde AMACARGA reiteramos nuestra disposición para seguir colaborando con las autoridades y aportar la experiencia técnica del sector en beneficio de la competitividad nacional”, apuntó la presidenta de esta asociación.

La Asociación también informó sobre la creación de un grupo de trabajo bilateral entre autoridades mexicanas y estadounidenses para dar seguimiento técnico a los compromisos alcanzados y fortalecer la eficiencia operativa y la facilitación logística.

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