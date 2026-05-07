Inflación en México desacelera y se ubica en 4.45% anual durante abril

La inflación en México registró una tasa anual de 4.45 por ciento en abril de 2026. / Javier Ghersi

La inflación en México mostró una desaceleración durante abril de 2026 al ubicarse en 4.45 por ciento anual, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El organismo detalló que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) alcanzó un nivel de 145.831 puntos, lo que representó un incremento mensual de 0.20 por ciento. En abril de 2025, la inflación mensual fue de 0.33 por ciento y la anual de 3.93 por ciento.

En abril 2026, el Índice Nacional de Precios Productor #INPP total, incluido petróleo, incrementó 0.04% a tasa mensual y 2.56% a tasa anual.



El Índice de Mercancías y Servicios de Uso Intermedio, incluido petróleo, disminuyó 0.25% a tasa mensual y ascendió 1.98% a tasa anual.… pic.twitter.com/eR2G008pnp — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) May 7, 2026

TE PODRÍA INTERESAR: ¿Cómo va la inflación en México, seguirán subiendo los precios?

El descenso en el componente no subyacente ayudó a moderar el comportamiento de los precios. De acuerdo con el Inegi, este índice disminuyó 0.18 por ciento mensual debido principalmente a la caída de 1.03 por ciento en energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno.

El organismo explicó que esta reducción respondió a los ajustes en las tarifas eléctricas en 18 ciudades del país dentro del esquema de temporada cálida.

Por su parte, el índice subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la tendencia general de la inflación al excluir productos de alta volatilidad, aumentó 0.31 por ciento mensual. Tanto mercancías como servicios registraron incrementos de 0.31 por ciento.

TE PODRÍA INTERESAR: Esperamos un buen T-MEC, importante que la revisión iniciara entre México y EUA: Enrique Perret

Productos con mayor impacto en el INPC

Entre los productos que más incidieron al alza en la inflación destacaron el jitomate, la vivienda propia, el chile serrano y la papa. En contraste, la electricidad, el tomate verde y el pollo reportaron disminuciones en sus precios.

El Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo presentó un aumento mensual de 0.29 por ciento y una tasa anual de 4.63 por ciento.

La inflación México cerró 2025 en 3.69 por ciento, por debajo del 4.21 por ciento registrado en 2024.

Síguenos en Google News y encuentra más información