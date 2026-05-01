¿Cómo va la inflación en México, seguirán subiendo los precios?

En México ya estamos viendo los efectos del conflicto en Irán a lo que se sumará el Mundial con el que se esperan el aumento en precios de algunos alimentos, derivado del mayor consumo.

Luego de la desaceleración del 2025, México espera una cierta recuperación del 1.4% de la mano de las exportaciones que desde el año pasado vienen bien y con un consumo resiliente, sin embargo, hay incertidumbre de que el T-MEC que se firme el 1 de julio y aunque es importante tanto para México como para Estados Unidos, “más allá de la fecha, cuando se llegue el acuerdo vamos a ver una recuperación bastante más fuerte que en otros años, con una tasa de crecimiento por encima del 2%”, detalló el economista en jefe de Deloitte Spanish Latin America, Daniel Zaga Szenker en entrevista con Jeanette Leyva Reus, para Negocios W.

El especialista reconoció que “las exportaciones no deberían subir por aranceles, pero los productos sujetos son pocos, más o menos el 15% del total exportado y que tienen un pequeño valor agregado en México y se reexportan a Estados Unidos.

📉 #Inflación en México: ¿Por qué seguirán subiendo los precios?: Daniel Zaga Szenker, economista en jefe de Deloitte Spanish Latin America.



3 detonantes del aumento:



- Aumento al #SalarioMínimo.

- Conflictos geopolíticos

- El #Mundial2026.#NegociosW con @JLeyvaReus… pic.twitter.com/JJHbWTRiXz — W Radio México (@WRADIOMexico) May 1, 2026

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Factores que presionan la inflación

Por ello hizo hincapié en ver la inflación desde tres rubros dentro de la Inflación México:

La inflación subyacente, dijo, es la que no tiene grandes variaciones en el tiempo ha ido al alta por opresión de los salarios mínimos, adicionalmente vemos que los conflictos geopolíticos en Irán presionan los precios del petróleo.

En México, dijo “ya estamos viendo sus efectos, y una tercera condición de Inflación México es el Mundial con el que se esperan algunos aumentos en alimentos derivados del mayor consumo”.

Por ello auguró, “esperamos para fin de año el 4.5% muy por encima del 2 señalado por Banco de México, que nos llevaría a 18 pesos por dólar al final del año, como resultado de las elecciones intermedias.

Los conflictos políticos en Irán, dijo ha generado una mayor expectativa a la inflación en general y mayor incertidumbre que genera mayor apreciación del dólar en la mayoría de los países emergentes.

¿Cuáles son los estados menos dinámicos en la economía?

De acuerdo con el especialista, Baja California Sur depende mucho del turismo, en construcción asociada a tema turístico ele ha ido bien; Guerrero ha tenido una recuperación luego de los huracanes, por lo que ha ido mejor en la construcción que genera empleos; a San Luis Potosí le ha ido bien, aunque no en el promedio de los estados manufactureros y entre los estados a los que no les ha ido bien, dijo están Campeche y Tabasco quienes sufren de un retroceso respecto a años pasados en los que había grandes inversiones en la industria del petróleo.

En el caso de Nuevo León, refirió que más allá de una desaceleración el año pasado sigue siendo muy resiliente después de varios años de crecimiento fuerte, del orden del 3%, este año veremos una recuperación de la mano de la construcción y por el Mundial de Futbol.