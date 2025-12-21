Departamento de Justicia de EEUU niega intervención de Donald Trump en eliminación de fotografías de archivos Epstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “no tiene nada que ver” en la eliminación de archivos Epstein del caso del pederasta Jeffrey Epstein, entre ellos, fotos en las que aparece el republicano, de los documentos desclasificados publicados por el gobierno estadunidense, informó este domingo el Departamento de Justicia.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, aseguró que la decisión de retirar más de una docena de imágenes dentro de las miles de páginas publicadas este viernes sobre el fallecido magnate, fue por peticiones de organizaciones de víctimas.

¿Por qué fueron retiradas imágenes de los archivos Epstein?

“Tras publicar las fotografías, nos enteramos de que existían preocupaciones sobre (la identidad de) esas mujeres y el hecho de que habíamos publicado las fotos, por lo que las retiramos. No tiene nada que ver con el presidente Trump. Ya se han publicado docenas de fotos del presidente Trump con el señor Epstein”, precisó a la cadena NBC.

Blanche agregó que la “idea de que se haya retirado una sola foto porque aparecía el presidente Trump es absurda”.

Entre los documentos eliminados este sábado se incluía la imagen de un escritorio con fotografías enmarcadas de personalidades con Epstein —conocido financiero con acceso privilegiado a figuras clave—, donde también se podía ver como en un cajón abierto había varias fotos de Trump con mujeres en traje de baño, reportó NBC.

El resto de las imágenes que habrían sido eliminadas incluyen obras de arte sexualmente explícitas, fotografías de buzones de correo llenos de sobres y una página de un cuaderno con nombres y números.

¿Cuál es la relación entre Trump y Epstein?

La amistad entre Trump y Epstein ha sido motivo de escrutinio, sobre todo por parte de los opositores del presidente republicano.

El magnate aseguró que cortó relaciones con su antiguo amigo y aliado en 2004, antes de que este fuera acusado por primera vez de abuso y explotación sexual de menores.

Blanche agregó que una vez que cumplan con las peticiones de las víctimas, volverán a publicar los archivos Epstein y defendió la labor del Departamento de Justicia ante las críticas por la publicación de decenas de páginas fuertemente censuradas, liberadas en cumplimiento con una ley de transparencia aprobada por el Congreso y ratificada por Trump.

“Si necesitamos censurar rostros u otra información, lo haremos, y luego la volveremos a publicar. De esta manera, estamos cumpliendo con la ley, que, por cierto, es lo que el presidente Trump nos ha estado pidiendo que hagamos desde antes de ser elegido. No hay nada que él tenga que ocultar en los archivos de Epstein”, indicó.

Blanche también advirtió que la razón por la que el Departamento de Justicia todavía revisa los documentos y ha espaciado su publicación es “simplemente para proteger a las víctimas”.

Varios senadores y congresistas, entre ellos Dick Durbin, el demócrata de mayor rango en el Comité Judicial del Senado, afirmaron que investigarán una posible violación a la ley relacionada con la publicación de los documentos.

