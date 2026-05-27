Mx - NASA revela cómo será su base en la Luna: drones, vehículos y una red que cubrirá cientos de kilómetros

La NASA ha dejado atrás las ideas futuristas abstractas y presentó el plan más ambicioso desde las misiones Apolo: construir una base lunar permanente capaz de operar durante años sobre la superficie de la Luna. El proyecto, impulsado por el programa Artemis, contempla una infraestructura extendida a lo largo de cientos de kilómetros cuadrados, conectada por vehículos autónomos, drones exploradores y módulos habitables que funcionarán como una pequeña ciudad espacial.

La futura base estará ubicada cerca del polo sur lunar, una región estratégica por sus depósitos de hielo ocultos en cráteres permanentemente oscuros. Ese recurso podría convertirse en agua potable, oxígeno e incluso combustible para futuras misiones espaciales. Según la NASA, el objetivo no es solo regresar a la Luna, sino quedarse ahí de forma semipermanente y usarla como plataforma rumbo a Marte.

RECOMENDADO: Físico vinculado a la CIA asegura que existen 4 especies alienígenas

Cómo será la base lunar de la NASA

El proyecto Moon Base se dividirá en tres grandes etapas y comenzará a tomar forma entre 2026 y 2029 con misiones robóticas de reconocimiento, pruebas tecnológicas y despliegue de vehículos especializados. La segunda fase incluirá infraestructura energética, sistemas de comunicación y módulos de supervivencia para astronautas. Finalmente, hacia la década de 2030, la NASA buscará mantener presencia humana continua sobre la superficie lunar.

Entre los elementos más llamativos del proyecto destacan:

Rovers capaces de recorrer hasta 200 kilómetros de forma autónoma.

Drones “MoonFall” diseñados para explorar cráteres y marcar perímetros.

Hábitats presurizados para estancias prolongadas.

Redes eléctricas alimentadas por energía solar y nuclear.

Sistemas logísticos para mover carga y suministros en la superficie lunar.

RECOMENDADO: Oumuamua: el misterioso objeto del espacio ligado a teorías extraterrestres y 45,000 bombas de Hiroshima

Blue Origin, Firefly y empresas privadas entran al proyecto lunar

La NASA también confirmó contratos millonarios con compañías privadas que participarán en la construcción de esta infraestructura extraterrestre. Blue Origin será responsable de transportar vehículos lunares con su módulo Blue Moon, mientras que Firefly Aerospace trabajará en drones capaces de desplazarse mediante saltos sobre la superficie lunar. Astrolab y Lunar Outpost desarrollarán los nuevos rovers para astronautas.

La visión de la agencia espacial estadounidense apunta a algo mucho más grande que una estación temporal. Funcionarios del programa comparan el futuro asentamiento con una ciudad en expansión, donde distintos módulos estarán separados por kilómetros debido a las necesidades energéticas, la radiación y el terreno accidentado del polo sur lunar.