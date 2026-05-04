Consumo por Día de las Madres impulsará gasto de hasta 1,900 pesos en CDMX

El consumo para el festejo de Día de las Madres podría representar un gasto de entre mil 400 y mil 900 pesos por familia en la Ciudad de México, prevé Canaco CDMX. / Kraig Scarbinsky

El consumo en el festejo del Día las Madres refleja un panorama favorable para la economía local, impulsado por el consumo interno durante una de las fechas comerciales más relevantes del año. Se estima que las familias capitalinas gastarán entre mil 400 y mil 900 pesos en regalos y celebraciones.

“El nivel de gasto proyectado confirma el valor de esta tradición, al tiempo que impulsa la reactivación y el crecimiento de miles de negocios en la ciudad”, subrayó.

Los comercios más visitados el 10 de mayo son los restaurantes, para fesetejar el 10 de Mayo. Ampliar

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Sectores con mayor dinamismo

Los sectores que concentrarán mayor actividad económica son restaurantes, tiendas de ropa, calzado y accesorios, perfumería y cosméticos, así como florerías, pastelerías y comercios de electrónicos y telefonía celular.

10 de mayo es una de las celebraciones que deja mayor derrama económica en la capital mexicana. Ampliar

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Relevancia en la economía capitalina

El organismo empresarial destacó que el Día de las Madres se ubica como la tercera fecha con mayor derrama económica en la capital, solo por debajo de la temporada navideña y de El Buen Fin.

Asimismo, la Canaco CDMX hizo un llamado a la ciudadanía a realizar sus compras en el comercio formal y exhortó a los establecimientos a ofrecer promociones atractivas y un servicio de calidad para aprovechar el aumento en la demanda. El consumo Día Madres mantiene su relevancia en la actividad económica anual.

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