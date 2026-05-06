PRI propone inhabilitar de por vida a funcionarios ligados al narco

El diputado federal Christian Castro Bello propuso inhabilitar de manera permanente a todo funcionario público, al que se le compruebe su participación en actividades de delincuencia organizada, con el objetivo de cerrar definitivamente el paso a la infiltración criminal en el servicio público.

El legislador del PRI señaló que su iniciativa incluye inhabilitar de por vida para volver a ocupar algún cargo público, a quien acepte financiamiento ilícito en campañas políticas y redes de corrupción institucional.

Los focos rojos: Tabasco y el “huachicol fiscal”

Puso como ejemplo el del denominado “Cártel de la Barredora” en Tabasco, la detención de autoridades municipales por vínculos con el crimen organizado, y esquemas de contrabando de combustibles, “huachicol fiscal”, que han generado pérdidas millonarias al erario.

Castro Bello resaltó que, organismos internacionales como el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada han alertado sobre la posible participación, apoyo o franca complacencia de funcionarios públicos en casos de desaparición, lo que agrava la percepción internacional sobre el Estado mexicano.

Consideró que se requiere un golpe de timón firme para garantizar que el servicio público esté libre de cualquier vínculo con la delincuencia organizada, por ello propuso su iniciativa para prohibir que los malos servidores públicos vuelvan a ocupar un cargo en la administración gubernamental.

Reforma al Artículo 109: El candado constitucional

Por ello, Christian Castro propone que cualquier persona a la que se le compruebe su participación en delincuencia organizada sea inhabilitada de manera permanente para ocupar o ejercer cargos públicos, sin importar si su acceso fue por elección popular, designación, nombramiento u otro mecanismo legal.

La propuesta del legislador del PRI modifica un párrafo del artículo 109 de la Constitución, en materia de inhabilitación permanente para el acceso y ejercicio de un cargo público.

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