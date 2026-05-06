¿Alerta presidencial o Alerta máxima? La razón del cambio de mensaje en celulares durante el Simulacro 2026

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que durante el Primer Simulacro Nacional 2026, realizado este miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas, el mensaje de alertamiento enviado a teléfonos celulares cambió la leyenda de “Alerta presidencial” por “Alerta máxima”.

El origen del cambio

El organismo explicó que la modificación deriva de la consulta pública realizada en febrero de 2026 sobre los lineamientos del Protocolo de Alerta Común.

¿Por qué en algunos iPhone aún apareció “Alerta presidencial”?

La CRT detalló que en algunos dispositivos iPhone que no cuentan con la actualización más reciente de su sistema operativo, el mensaje todavía apareció con el texto “Alerta presidencial”.

Ante ello, recomendó a las y los usuarios instalar la última versión disponible del sistema operativo para garantizar la correcta visualización del mensaje institucional en futuras alertas.

El envío de mensajes a celulares formó parte de las acciones del Primer Simulacro Nacional 2026, realizado este miércoles en distintas entidades del país como parte de los ejercicios de prevención y respuesta ante emergencias.

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