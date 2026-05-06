Muere fundador de CNN: ¿Quién fue Ted Turner, magnate estadounidense de los medios?

El empresario estadounidense Ted Turner, fundador de la cadena CNN, murió este martes 6 de mayo de 2026 a los 87 años, según confirmó la propia compañía. Su fallecimiento marca el fin de una era en la industria de los medios de comunicación a nivel global.

Turner es reconocido por haber revolucionado la televisión con la creación de CNN en 1980, el primer canal de noticias que transmitía las 24 horas del día. Este modelo transformó la forma en que el mundo consume información y sentó las bases de los medios modernos.

Ted Turner, the billionaire media entrepreneur and philanthropist who launched the 24-hour cable TV news revolution when he founded CNN in 1980, has died. He was 87. https://t.co/CboJPpPBiC pic.twitter.com/DOKk9QM120 — CNN (@CNN) May 6, 2026

¿Quién fue Ted Turner?

Robert Edward Turner III nació el 19 de noviembre de 1938 en Cincinnati, Estados Unidos. Inició su carrera empresarial al frente de la compañía de publicidad de su padre, la cual transformó en un imperio mediático.

En la década de 1970 compró una estación de televisión en Atlanta y desarrolló el concepto de “superestación”, lo que le permitió expandir su señal a nivel nacional. Más tarde fundó Turner Broadcasting System, desde donde impulsó canales como CNN, TNT y Cartoon Network.

Además de su impacto en los medios, Turner fue conocido por su papel como filántropo. Donó más de mil millones de dólares para crear la Fundación de las Naciones Unidas y promover causas globales como el medio ambiente y la paz.

Un legado que cambió la televisión

Expertos coinciden en que Turner no solo creó una cadena de noticias, sino que cambió el ritmo de la información mundial. Su apuesta por la cobertura continua permitió que eventos globales fueran transmitidos en tiempo real, algo que hoy es estándar en la industria.

Su influencia también alcanzó el deporte y el entretenimiento, al ser propietario de equipos como los Atlanta Braves y promotor de eventos internacionales como los Goodwill Games.

Con su muerte, el mundo de los medios pierde a uno de sus pioneros más influyentes. Sin embargo, su legado sigue vigente en cada transmisión en vivo y en cada noticia que se consume en tiempo real.