Casa Blanca celebra el Star Wars Day con imagen de Donald Trump como “The Mandalorian” y desata polémica

El festejo del 4 de mayo, conocido como el Día de Star Wars, tomó un giro inesperado en Estados Unidos. La Casa Blanca publicó una imagen del presidente Donald Trump caracterizado como un personaje del universo galáctico pero la reacción no fue la que esperaban.

¿Qué publicó la Casa Blanca?

A través de redes sociales oficiales, se difundió una imagen generada con inteligencia artificial en la que Trump aparece como el protagonista de The Mandalorian.

En la ilustración se le ve con la armadura del personaje, acompañado por Grogu, mejor conocido como “Baby Yoda”y sosteniendo una bandera de Estados Unidos. El mensaje que acompañó la publicación decía:“In a galaxy that demands strength – America stands ready. This is the way. May the 4th be with you”.

Mx - Donald Trump en el Día de Star Wars como 'The Mandalorian' Ampliar

¿La imagen es real sobre Donald Trump celebrando el ‘May the 4th be with you’?

La imagen fue creada con inteligencia artificial, algo que la Casa Blanca ha utilizado en varias ocasiones recientes para generar contenido viral. Y si, es completamente real la imagen, sin embargo, no pasó desapercibida:

Trump aparece sin casco, algo que contradice el código del personaje

Se incluyeron elementos como la bandera estadounidense

El tono mezcla cultura pop con mensaje político

Estos detalles hicieron que tanto fans como usuarios en redes comenzaran a analizar la imagen cuadro por cuadro.

¿Por qué generó polémica?

Aunque la intención era sumarse a la celebración del Star Wars Day, la publicación provocó reacciones divididas.

Por un lado, algunos usuarios lo tomaron con humor y lo replicaron en forma de memes. Pero por otro, hubo críticas por el uso de símbolos de la saga en un contexto político.

También hubo comentarios desde la comunidad fan señalando errores en la representación del personaje, como el hecho de que el mandaloriano no se quita el casco, lo que desató bromas como “ese no es el camino”.