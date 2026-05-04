Accidente aéreo en Brasil: Avioneta se estrella contra un edificio residencial; hay varios muertos y heridos | VIDEO

El choque de una avioneta contra un edificio en Brasil dejó 2 muertos y 3 heridos. X

Un accidente aéreo encendió las alertas este lunes 4 de mayo de 2026 en Brasil, luego de que una avioneta se estrellara contra un edificio residencial en la ciudad de Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, la aeronave impactó contra la estructura de un inmueble de cuatro pisos, específicamente en la zona de escaleras entre el tercer y cuarto nivel.

El saldo confirmado hasta el momento es de dos personas muertas y tres heridas. Las víctimas fatales son el piloto y el copiloto, quienes fallecieron en el lugar del impacto. Los tres pasajeros sobrevivientes resultaron con lesiones de gravedad y fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Uno de los datos que más llamó la atención es que no hubo personas lesionadas dentro del edificio, ya que el impacto no alcanzó directamente los departamentos habitados.

¿Qué provocó el accidente?

Las autoridades ya iniciaron una investigación para determinar las causas del siniestro. Primeros reportes señalan que el piloto pudo haber enfrentado dificultades durante el vuelo antes del impacto.

Equipos de emergencia, bomberos y peritos permanecen en la zona realizando labores de evaluación estructural y recopilación de evidencias.

El accidente ocurrió en una zona urbana, lo que elevó el nivel de riesgo para residentes y peatones. Aunque el edificio fue evacuado de forma preventiva, autoridades confirmaron que no presenta daños estructurales graves.