Monster Truck arrolla público en Colombia y deja muertos y decenas de heridos | VIDEO

Un evento de exhibición de Monster Truck terminó en tragedia en Colombia luego de que uno de los vehículos perdiera el control y arrolló a varios asistentes. El accidente ocurrió el domingo 3 de mayo de 2026 en el sector de Boulevard Rose, en Popayán, generando pánico entre familias que presenciaban el espectáculo.

De acuerdo con reportes oficiales de autoridades locales, el saldo preliminar es de al menos tres personas muertas y más de 30 heridas, algunas de ellas de gravedad. Entre las víctimas se encuentra una menor de edad, lo que ha intensificado la indignación en la comunidad.

¿Por qué el Monster Truck de Popayán perdió el control?

Testigos relataron que el Monster Truck realizaba maniobras dentro del espectáculo cuando, aparentemente, sufrió una falla mecánica y no logró detenerse. El vehículo rompió las barreras de seguridad y se dirigió directamente hacia la zona donde se encontraba el público.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento del impacto, así como escenas de caos: personas corriendo, gritos y cuerpos en el suelo. Equipos de emergencia llegaron rápidamente para atender a los heridos y trasladarlos a hospitales cercanos.

Investigan accidente fatal de Monster Truck Popayán

Autoridades del departamento del Cauca confirmaron que ya se inició una investigación para esclarecer lo ocurrido. Entre las principales líneas se analiza una posible falla en los frenos, así como las condiciones de seguridad del evento.

También se revisa si el espectáculo contaba con las autorizaciones correspondientes y si se cumplieron los protocolos necesarios para este tipo de exhibiciones de alto riesgo.

El accidente ha reavivado el debate sobre la regulación de espectáculos con vehículos de gran potencia, especialmente cuando se realizan en espacios con acceso cercano al público.

Especialistas señalan que este tipo de eventos requiere medidas estrictas de control, incluyendo barreras reforzadas, distancias seguras y protocolos de emergencia bien establecidos.