Inzunza rechaza acudir a la sesión de la Comisión Permanente

El senador de Enrique Inzunza anunció que no acudirá este miércoles a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso.

El senador morenista, Enrique Inzunza enfrenta señalamientos provenientes de Estados Unidos que lo vinculan con presuntas actividades de narcotráfico, tráfico de armas y nexos con “Los Chapitos”, célula del Cártel de Sinaloa.

A través de sus redes sociales el legislador de Morena sostuvo que su decisión responde a una estrategia para evitar que la oposición convierta el recinto legislativo en un “espectáculo indigno”.

“Mi rectitud y mi veracidad me imponen comunicar que no acudiré este día a la sesión de la Comisión Permanente”, expresó.

TE RECOMENDAMOS LEER: Ahijados y amigos de Rocha Moya en la lista de extradición, Morena conocía los perfiles

Mi rectitud y mi veracidad me imponen comunicar que no acudiré este día a la sesión de la Comisión Permanente.



La razón: no le ofreceré ocasión a personeros de la derecha conservadora, de que, so pretexto, hagan de la sesión un espectáculo indigno del recinto parlamentario del… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 6, 2026

TE PODRÍA INTERESAR: ¿Quién es Dámaso Castro en el caso Rocha Moya?

Postura política y mensaje público

Enrique Inzunza argumentó que no dará pie a que “personeros de la derecha conservadora” utilicen el caso como bandera política dentro del Senado de la República, al considerar que ese tipo de confrontaciones desvirtúan el carácter institucional del Poder Legislativo.

En su mensaje, el senador también buscó reforzar su cercanía con su estado de origen, al afirmar que permanecerá en Sinaloa “a ras de suelo y con la frente en alto”, acompañado del pueblo.

Finalmente, la ausencia de Enrique Inzunza en la sesión ocurre en medio de un contexto de señalamientos internacionales y tensión política en el ámbito legislativo.

Síguenos en Google News y encuentra más información

ahz.