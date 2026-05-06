IMSS evacúa más de 6 mil inmuebles en Simulacro Nacional 2026

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que evacuó 6 mil 184 inmuebles médicos y administrativos durante el Primer Simulacro Nacional 2026, como parte de las acciones de prevención y respuesta ante emergencias.

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¿Cuántos inmuebles evacuó el IMSS?

El IMSS agregó que este ejercicio fue encabezado por su director general, Zoé Robledo, y contó con la participación de los 35 Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del país.

De acuerdo con el instituto, durante el simulacro se desplegaron 230 mil 637 profesionales de la salud a nivel nacional, de los cuales 35 mil 504 participaron en la Ciudad de México y 20 mil 337 en el Estado de México.

IMSS evacúa 6,184 inmuebles 🚨🏥 durante el #SimulacroNacional y despliega a más de 35 mil trabajadores de la salud en CDMX 👩‍⚕️👨‍⚕️



Ejercicio coordinado y monitoreado en tiempo real para fortalecer la respuesta ante emergencias sísmicas 📡🇲🇽



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¿Cuántas personas participaron en el simulacro IMSS?

La titular de la Coordinación Técnica de Protección Civil del IMSS, Elizabeth Hernández Borges, informó que del total de inmuebles evacuados, 5 mil 680 correspondieron a unidades médicas, incluidas instalaciones rurales, y 504 a inmuebles no médicos.

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El simulacro se efectuó bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en la costa de Guerrero. La alerta sísmica se activó a las 11:00 horas mediante altavoces y teléfonos móviles.

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¿Cómo se desarrolló el ejercicio?

En el edificio central del IMSS, ubicado en Paseo de la Reforma, fueron evacuadas mil 158 personas en un tiempo promedio de 8 minutos con 15 segundos, mientras que la duración total del ejercicio fue de 10 minutos con 20 segundos.

Además, participaron 197 brigadistas en tareas de evacuación, combate de incendios, primeros auxilios, búsqueda y rescate, así como control de fluidos energéticos.

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