Mx - FMF amenaza con dejar fuera del Mundial 2026 a jugadores que no reporten en la selección

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) ha entrado en conflicto directo con los clubes de Liga MX al advertir que cualquier jugador que no se presente a las concentraciones previas quedará fuera del Mundial 2026. La medida surge en tras los desacuerdos por la liberación de futbolistas en plena fase decisiva del torneo local, particularmente durante la liguilla.

El mensaje fue respaldado por directivos tras los roces con equipos como Guadalajara y Toluca, que han solicitado mantener a sus jugadores para compromisos clave. De acuerdo con reportes de medios nacionales, la FMF considera que la preparación anticipada es indispensable, mientras los clubes argumentan que no se respetaron acuerdos previos sobre calendario.

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Choque de intereses: liguilla vs concentración del Tri

El fondo del conflicto está en el calendario. La cercanía del Mundial 2026, que inicia en junio, ha provocado una superposición con torneos locales e internacionales. Para la FMF, iniciar concentraciones con semanas de anticipación es una prioridad deportiva; para los clubes, perder figuras en momentos decisivos afecta directamente su competitividad.

Esta disputa coloca a los jugadores en la incómoda posición de atender a su club o a la selección. La medida podría generar fracturas internas, además de críticas por castigar a futbolistas por decisiones que no dependen completamente de ellos.

¿Puede la FMF dejar fuera a jugadores del Mundial?

Aunque la FIFA regula las fechas oficiales de selecciones, la convocatoria final depende de cada federación. En ese margen, la FMF tiene facultad para excluir a jugadores que no cumplan con sus lineamientos internos, como la asistencia a concentraciones.

El antecedente más cercano de decisiones drásticas en el futbol internacional incluye sanciones disciplinarias o exclusiones por reglamento, pero en este caso se trata de una política interna. Medios internacionales han calificado la postura como rígida, mientras crece la presión para encontrar un acuerdo antes de que el conflicto escale.

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Relación FMF-clubes podría deteriorarse previo al Mundial

Preparación del Tri podría verse afectada por la falta de consenso

Con el Mundial en casa cada vez más cerca, la falta de acuerdos entre FMF y clubes abre un frente inesperado. La decisión final no solo impactará nombres en la convocatoria, también puede marcar el rumbo deportivo de la selección mexicana en su cita más importante en décadas.