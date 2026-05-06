Artesanías mexicanas enfrentan desplazamiento por importaciones chinas

Productos chinos desplazan artesanías mexicanas hasta en 80% en algunos puntos de venta, alerta estudio de Canaco CDMX.

La creciente presencia de productos chinos en el mercado nacional está provocando un daño severo a las artesanías mexicanas, al grado de desplazar hasta el 80% de la mercancía en algunos puntos de venta, según reveló un estudio de la Canaco CDMX.

Falsificación y competencia desleal

En el análisis, presentado previo al Copa Mundial de la FIFA 2026, se advierte que esta “marea asiática de productos” está generando una crisis estructural que afecta directamente a los artesanos, compromete su viabilidad económica y pone en riesgo la identidad cultural del país.

Entre las principales problemáticas destaca la falsificación masiva de piezas tradicionales. Empresas asiáticas utilizan tecnología e inteligencia artificial para replicar diseños de molcajetes, huipiles y textiles, produciéndolos en serie con materiales sintéticos y a costos mucho más bajos.

A ello se suma el fraude en el etiquetado, ya que productos importados son marcados ilegalmente como “Hecho en México” antes de su distribución en mercados y centros turísticos, engañando al consumidor y afectando al productor local.

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Afectan gravemente réplicas de productos chinos a las artesanías mexicanas, revela estudio de Canaco CDMXhttps://t.co/IyXa570JXt — CanacoCDMX (@CANACOMexico) May 6, 2026

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Impacto en comercio y turismo

El impacto también se extiende al comercio digital. Plataformas como Temu ofrecen imitaciones de artículos tradicionales, como decoraciones de Día de Muertos o papel picado, a precios con los que los artesanos no pueden competir.

El sector de souvenirs es uno de los más afectados. Productos que antes eran elaborados por manos mexicanas, como llaveros, tazas o textiles sencillos, han sido sustituidos por versiones genéricas importadas, modificando la experiencia turística y reduciendo los ingresos de miles de familias.

La proliferación de plazas comerciales enfocadas en mercancía asiática ha intensificado esta tendencia, especialmente en zonas turísticas de la capital, donde los artículos con iconografía mexicana, pero manufactura extranjera dominan la oferta.

De acuerdo con el INEGI, en la Ciudad de México existen al menos mil 624 unidades económicas dedicadas a la venta de artesanías mexicanas, muchas de las cuales enfrentan hoy un escenario adverso ante la competencia desleal.

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ahz.