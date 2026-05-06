Susto real en el simulacro: Una mujer fracturada y 5 lesionados más en la CDMX

Seis personas lesionadas es el saldo del simulacro por sismo realizado este miércoles en la Ciudad de México.

En el participaron 8 millones 610 mil 519 personas y el tiempo de respuesta fue de un minuto con 48 segundos. De acuerdo con el reporte del Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), funcionaron el 98.75 por ciento de los 14,156 altavoces que hay en la capital del país.

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¿Cuántas personas participaron en el simulacro?

Más de 30 mil de los inmuebles que fueron inscritos para participar en este ensayo fueron evacuados conforme al protocolo. De éstos, 24 mil 910 fueron establecimientos privados y 5 mil 843 fueron públicos.

“Este simulacro es un éxito colectivo la participación de millones de personas demuestra que la Ciudad de México es una ciudad organizada solidaria y cada vez más preparada para enfrentar emergencias”. —

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¿Qué lesionados se reportaron durante el simulacro?

Por su parte, la Secretaria de Salud, Nadine Gasman detallo que entre los seis lesionados, cuatro se cayeron pero solo una mujer de 63 años fue la que tuvo las lesiones más graves al fracturarse el femur al momento del simulacro. Una persona más tuvo una crisis nerviosa y otra más una crisis convulsiva.

“Excepto la señora de la fractura, que vive en Iztacalco, todas las demás fueron atendidas en el lugar a donde acudieron los servicios de salud”. —

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó que en el ensayo se desplegaron 17 mil 244 policías en mil 632 vehículos, cinco helicópteros Cóndores, “que patrullaron y sobrevolaron la ciudad para verificar si había o no colapsos o emergencias relevantes”.

Se reporto sin novedad, afirmó.

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¿Qué informó el C5 sobre los altavoces?

En su oportunidad, el titular del C5, Salvador Guerrero Chiprés, precisó que de los 14 mil 156 altavoces que hay en la capital, 13 mil 979 funcionaron, lo que signifca que “tenemos el 98.75 por ciento de eficiencia”.

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