PRI responde a Héctor Yunes: “Es un malagradecido”, afirma Alejandro Domínguez

Héctor Yunes Landa salió de las filas del PRI y responsabilizó a “Alito” de ser un cacique

El diputado federal Alejandro Domínguez rechazó las acusaciones contra el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, que le hizo Héctor Yunes Landa, quien el fin de semana pasado salió de las filas del tricolor y responsabilizó a “Alito” de ser un cacique y llevar a la crisis al PRI el cual podría desparecer en las elecciones 2027.

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¿Por qué se dio la salida de Héctor Yunes?

Consideró que la salida del diputado local por Veracruz se debe a intereses personales y tal vez busque integrarse a otro partido, señaló que los errores de gobiernos priistas no son responsabilidad del actual líder nacional priista, así que Héctor Yunes debería estar agradecido con el PRI y no poner pretextos para abandonar al partido que le dio todo.

“Es de esos personajes a los que el PRI les ha dado todo, espacios en el gobierno, espacios de representación popular, en el Senado, en el Congreso local, en el Congreso federal. Me parece a mí un pretexto que señalen que es culpa de una dirigencia, este pretexto lo ponen muchos para alinearse a alguna otra fuerza política, no sé qué vaya a ser de él”. —

“No existe gratitud con la institución política que le ha dado todo lo que es Yunes. El propio Alito lo ha dicho, no soy santo pero tampoco soy tonto, que quieren todo que no seamos oposición, que no hagamos reclamos, que no hagamos señalamientos”.

Héctor Yunes debería estar agradecido con el PRI, afirmó Alejandro Domínguez Ampliar

¿Cómo responde el PRI a las acusaciones internas?

Alejandro Domínguez, dijo que Alejandro Moreno tomó la dirigencia nacional del PRI en condiciones muy difíciles y lo ha sacado adelante mediante una estrategia que ha dado resultados.

Pero insistió en que Héctor Yunes Landa es un malagradecido pues luego que el PRI le dio todo, incluida la diputación local que ostenta y ahora sale hablando pestes de la institución política a la que perteneció por décadas.

“Yo lo que creo es que no hay un ejercicio de gratitud por todo lo que el PRI le dio, porque cuando se le dio esa candidatura que actualmente tiene ya era presidente del partido Alejandro Moreno, entonces, falta ese ejercicio de gratitud con la institución que te formó, que te dio oportunidades, ese es el problema, es un problema de gratitud, no sé a dónde se va a ir, pero también problemas de oportunismo político”. —

Héctor Yunes Landa Ampliar

¿Cuál es el panorama rumbo a las elecciones de 2027?

El también dirigente del PRI por Chihuahua aseguró que su partido trabaja de manera unida y fuerte para convencer al electorado que el tricolor es la mejor opción para gobernar a México.

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