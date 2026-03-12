Confirman caso de gusano barrenador en humano en Acapulco; alerta por peligrosa infección causada por larvas FOTO: ISABEL MATEOS HINOJOSA /CUARTOSCURO.COM

Un caso de miasis humana causado por el gusano barrenador fue confirmado en Acapulco, Guerrero, por autoridades de ese estado, encendiendo alertas sanitarias en la región debido al riesgo que representa esta infestación parasitaria, común en animales pero poco frecuente en personas.

Este organismo es conocido por provocar miasis, una infección en la que larvas de mosca invaden tejidos vivos, alimentándose de ellos y causando lesiones que pueden agravarse si no se atienden de forma oportuna.

¿Qué es el gusano barrenador y por qué preocupa?

El gusano barrenador es la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, un parásito que deposita sus huevos en heridas abiertas o zonas vulnerables de la piel.

Cuando los huevos eclosionan, las larvas comienzan a alimentarse de tejido vivo, provocando:

Lesiones dolorosas

Inflamación severa

Infecciones secundarias

Daño progresivo en la piel y tejidos

Este parásito es especialmente conocido en ganado y animales domésticos, donde puede causar pérdidas económicas importantes en la industria ganadera.

Detectan más casos relacionados en Guerrero

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Salud de Guerrero y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el caso confirmado en Acapulco se suma a otros episodios detectados recientemente en el estado, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar la vigilancia epidemiológica y sanitaria en la región.

Especialistas en parasitología y salud pública de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México señalan que la presencia del gusano barrenador suele estar relacionada con zonas cálidas y húmedas, condiciones que favorecen la reproducción de la mosca responsable de esta infestación.Aunque los casos en humanos son poco frecuentes, sí pueden ocurrir cuando una persona tiene heridas expuestas, infecciones cutáneas o higiene deficiente en la zona afectada.

Síntomas de la miasis en humanos

Los expertos señalan que algunos síntomas que podrían alertar sobre esta infección incluyen:

Dolor intenso en la zona afectada

Sensación de movimiento bajo la piel

Lesiones que no cicatrizan

Presencia de secreción o inflamación

Ante cualquier sospecha, se recomienda acudir de inmediato a atención médica, ya que el tratamiento consiste en retirar las larvas y tratar la herida para evitar complicaciones.

Refuerzan vigilancia sanitaria

Tras la confirmación del caso, autoridades sanitarias reiteraron la importancia de reportar inmediatamente cualquier sospecha de miasis tanto en humanos como en animales.

También se exhorta a la población a:

Mantener limpias y cubiertas las heridas

Evitar exposición prolongada de lesiones al ambiente

Acudir al médico ante signos de infección

La detección del gusano barrenador en humanos sigue siendo un evento poco común, pero su presencia recuerda la importancia de la vigilancia sanitaria y el cuidado de heridas, especialmente en regiones donde el clima favorece la proliferación de insectos.