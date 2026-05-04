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Recupera SICT espacios urbanos y brinda mayor seguridad a habitantes de 10 municipios mexiquenses

Con la rehabilitación de este espacio público se protege la integridad de mujeres y niñas de estos municipios

Recupera SICT espacios urbanos y brinda mayor seguridad a habitantes de 10 municipios mexiquenses

Borayín Ortiz

  • En Chalco, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, acompañó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la inauguración del Sendero Seguro Casco San Juan

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, acompañó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la inauguración del Sendero Seguro Casco San Juan, ubicado en Chalco, Estado de México.

Durante el recorrido por la calle Insurgentes, constataron la rehabilitación del espacio urbano y la instalación de luminarias en esta importante vialidad de 380 metros de longitud.

El Sendero Seguro conecta a los habitantes de Chalco con la parroquia de San Juan, el ISSEMYM, la Plaza Pública Ágora, los campos deportivos de la Escuela Preparatoria No. 30, escuelas primarias de la zona y la Escuela de Artes y Oficios (EDAYO).

En el evento también estuvieron presentes la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez; el coordinador general del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, Armando Quintero, y la presidenta municipal de Chalco, Abigail Sánchez Martínez.

El programa “Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura” forma parte del Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México y se implementó en beneficio de seis millones de habitantes de 10 municipios de la entidad: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

En coordinación con autoridades estatales y municipales, las mejoras abarcaron 200 kilómetros y 144 vialidades, en las que se colocaron 7 mil 049 nuevas luminarias LED. Además, se realizaron murales a lo largo de 10 mil metros y se pintaron 171 mil metros de fachadas.

Con estas acciones se previenen y reducen los riesgos asociados al tránsito peatonal, además de que se impulsan entornos más seguros, accesibles y confiables para todos los usuarios, especialmente para grupos vulnerables como mujeres, niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

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