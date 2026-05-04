Inaugura Gobierno de México el Puente Nichupté, en Cancún, Quintana Roo

Se recorre en 10 minutos y por su longitud es el segundo puente más largo de América Latina sobre un cuerpo de agua

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), inauguró el Puente Nichupté, en Cancún, Quintana Roo, el cual es libre de peaje y se considera como el segundo más largo de América Latina sobre un cuerpo de agua.

Durante el corte de listón, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en compañía de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, el titular de la SICT, Jesús Esteva Medina, destacó que el Puente Nichupté, de 11.2 kilómetros (km), cuenta con un troncal de 8.8 km.

Con una inversión de 10 mil 319 mdp, de los cuales en esta administración se destinaron 3 mil 839 mdp, este paso vehicular conecta la zona habitacional de Cancún con la zona hotelera en tan sólo 10 minutos. Además, funciona como una ruta de evacuación más ágil ante fenómenos naturales.

Anteriormente los traslados entre el área urbana, el aeropuerto y la zona hotelera eran de hasta una hora.

El puente tiene tres carriles -uno por cada sentido y uno reversible- y una ciclovía bidireccional; así como una estructura (gálibo) de 5 metros en el canal de navegación para el paso de embarcaciones. Se prevé un tránsito diario promedio anual de 12 mil vehículos.

Ampliar

En su realización, destacó el procedimiento constructivo que se llevó a cabo. La Zona Top Down, de 700 metros de longitud, se ejecutó con 84 pilotes a 30 metros de profundidad; se montaron 21 cabezales, 147 trabes y 21 claros de losa.

El Arco Metálico de 100 metros, que libra una caverna, se realizó con 25 dovelas en arco y en la zona lagunar, de 6.5 km, resaltan 788 pilas.

Esteva Medina resaltó que en esta obra se puso especial atención en el cuidado del medio ambiente, con la rehabilitación de 306 hectáreas de manglar; la apertura de 40 km de canales; el rescate y reubicación de flora y vegetación nativa; el rescate y protección de pastos marinos, y el monitoreo de la calidad del agua y del ecosistema lagunar.

El titular de la SICT adelantó que con una inversión de 484 mdp inició la construcción del Distribuidor Vial Kukulcán, que enlazará directamente el Puente Nichupté con la Zona Hotelera (Punta Nizuc-Cancún); constará de 770 metros de longitud.

Por último, afirmó: “Lo que define el orgullo de realizar una obra cuando quitamos las cifras es el sentido último de profundo de servicio, y eso es lo que rige la mística de los equipos de construcción de la Cuarta Transformación. No son las cifras, no son los grandes volúmenes, no son los tiempos de ejecución, sino el servicio que damos”.

Ampliar

En el evento también estuvieron presentes la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; el subsecretario de Infraestructura de la SICT, Juan Carlos Fuentes Orrala; el coordinador general de los Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas; el director general de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco Marrufo, y la directora general de Grupo ICA, Guadalupe Phillips Margain.