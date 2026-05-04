¿Por qué se celebra el 4 de mayo el Día de Star Wars? Este es el origen real del “May the 4th”

Cada 4 de mayo, fans de todo el mundo celebran el Día de Star Wars con maratones, memes y referencias a la icónica frase “May the Force be with you”. Pero, aunque muchos lo dan por hecho, el origen de esta fecha no viene directamente de las películas, sino de un curioso juego de palabras que terminó volviéndose tradición global.

¿Por qué se celebra cada 4 de mayo el Día de Star Wars?

La historia se remonta a 1979, poco después del estreno de “Star Wars: Episode IV A New Hope”, la película que inició todo el fenómeno. El 4 de mayo de ese año, el Partido Conservador del Reino Unido publicó un anuncio en un periódico para felicitar a Margaret Thatcher por su nombramiento como primera ministra.

El mensaje decía: “May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations”. Ese juego de palabras es considerado la primera referencia registrada del “May the 4th”, y marcó el inicio de lo que años después se convertiría en una celebración mundial.

Mx - Día de Star Wars, 4 de mayo / Tristar Media Ampliar

¿Cómo pasó de broma a celebración global por el Día de Star Wars?

Durante años, el 4 de mayo fue solo un guiño entre fans. Sin embargo, con la expansión de internet y las comunidades geek, la fecha comenzó a popularizarse hasta convertirse en un día dedicado a la saga creada por George Lucas.

El crecimiento fue aún mayor cuando The Walt Disney Company adquirió Lucasfilm en 2012, ya que desde entonces la fecha se celebra con eventos oficiales, contenido especial y campañas globales.

Hoy en día, el Día de Star Wars es una de las celebraciones más importantes de la cultura pop.

La frase ‘May the force be with you’ que cambió el rumbo de Star Wars

Aunque todo gira en torno al juego de palabras, hay un detalle que pocos destacan, la frase original “May the Force be with you” no era un saludo casual, sino una expresión solemne dentro de la historia. En “Star Wars: Episode IV – A New Hope" se usa en momentos clave, como despedidas o misiones importantes, casi como una bendición entre los personajes.

Es decir, lo que hoy es meme y celebración, originalmente tenía un peso emocional mucho más serio dentro del universo de Star Wars.

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¿Cómo se celebra el Día de Star Wars hoy?

Actualmente, el 4 de mayo se ha transformado en un fenómeno global con actividades para fans de todas las edades. Desde maratones de películas hasta lanzamientos especiales de productos, el día se vive en redes sociales, plataformas de streaming y eventos en distintas ciudades del mundo.

Además, es común ver promociones, contenido exclusivo y homenajes a personajes icónicos como Luke Skywalker, Darth Vader o la princesa Leia.