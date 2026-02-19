Joaquín del Paso estrena ‘El jardín que Soñamos’ en la Berlinale: la película mexicana que aborda migración y crisis ambiental

El cine mexicano vuelve a colocarse en el radar internacional con el estreno de 'El jardín que soñamos’, la nueva película del director Joaquín del Paso presentada en la 76ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín. La participación del realizador resulta relevante por la proyección global que da al cine nacional y por el enfoque social que atraviesa su nueva historia.

La cinta tuvo cinco funciones dentro del festival y marca un nuevo paso en la trayectoria del cineasta, quien continúa explorando problemáticas contemporáneas desde la ficción con una mirada crítica y humanista.

El director mexicano que regresa a la Berlinale

Joaquín del Paso presentó la película en la sección Panorama, dedicada a propuestas de cine contemporáneo y de vanguardia. Este estreno representa la tercera ocasión en la que el realizador participa en este festival, después de hacerlo con ‘Maquinaria Panamericana’ y ‘El hoyo en la cerca’.

Durante la premiere en Berlín, el cineasta destacó la respuesta del público y la industria, señalando que la proyección fue emotiva y bien recibida por distribuidores y asistentes, lo que consideró una muestra del nivel del cine mexicano en el circuito internacional.

Joaquín del Paso en la Berlinale Ampliar

¿De qué trata ‘El jardín que soñamos’?

La historia sigue a una familia de migrantes haitianos que, durante su paso por México, termina trabajando en actividades de tala ilegal en bosques ubicados entre el Estado de México y Michoacán, zona vinculada al santuario de la mariposa monarca.

El guion surge de dos inquietudes centrales del director: la crisis migratoria y la emergencia ecológica. La narrativa establece un paralelismo entre la migración humana hacia el norte y el desplazamiento natural de la mariposa monarca, conectando ambas problemáticas en una sola trama.

Además, el proyecto toma inspiración en el crecimiento de la comunidad haitiana en México durante la pandemia y en temas como la devastación forestal y los riesgos que enfrentan activistas ambientales, elementos que el realizador integró para construir el relato.

El camino de la película de ‘Joaquín del Paso’ tras su estreno

La cinta inició su recorrido por festivales internacionales antes de su llegada a salas mexicanas, donde será distribuida posteriormente. A su premiere acudieron el director y parte del elenco principal, quienes compartieron la experiencia de presentar la obra ante audiencias internacionales.

La recepción positiva en Berlín refuerza el posicionamiento del proyecto en la escena cinematográfica global y anticipa expectativas sobre su estreno en México, donde el público podrá conocer esta propuesta que mezcla narrativa social, ambiental y migratoria desde el cine nacional.