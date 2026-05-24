CFE dará aires acondicionados: ¿quiénes tendrán este beneficio y cómo conseguir un minisplits nuevo?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantiene en 2026 un programa que permite a miles de familias en México cambiar aparatos viejos por equipos más eficientes, incluyendo aires acondicionados tipo minisplit. El apoyo forma parte del Programa ASI (Ahorro Sistemático Integral), impulsado junto con el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica y Banobras.

¿Qué personas pueden obtener un aire acondicionado nuevo con apoyo de la CFE?

Aunque muchas personas creen que la CFE “regala” los equipos, en realidad se trata:

De un esquema de financiamiento con pagos diferidos que se integran directamente al recibo de luz

El objetivo es reducir el consumo eléctrico y ayudar a familias que viven en zonas de calor extremo, donde el uso del aire acondicionado dispara el gasto de energía.

De acuerdo con información oficial y sitios vinculados al programa, los beneficiarios pueden acceder a aires acondicionados nuevos con tecnología inverter, instalación incluida y financiamiento de hasta cuatro años. Además, los equipos cumplen con normas oficiales de eficiencia energética para disminuir el consumo eléctrico.

Requisitos oficiales para solicitar un minisplit mediante el programa de la CFE

Los requisitos principales para solicitar este beneficio son:

Ser usuario activo de la CFE

Estar al corriente en los pagos

Tener al menos dos años con servicio continuo

Vivir en regiones con tarifas domésticas subsidiadas como 1A, 1B, 1C, 1D, 1E o 1F.

Estas tarifas aplican principalmente en estados con temperaturas elevadas durante gran parte del año.

Identificación oficial

CURP

Comprobante de domicilio

Demostrar que el aparato viejo tiene varios años de uso

La CFE recomienda reemplazar aires acondicionados con más de 10 años de antigüedad debido a su alto consumo eléctrico.

Las personas interesadas pueden iniciar el trámite desde el portal oficial del Programa ASI ingresando el número RPU de su recibo de luz para revisar disponibilidad y cotizar el equipo.