Falla alerta sísmica en celulares: autoridades explican qué ocurrió

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Tras el sismo registrado en Oaxaca y la CDMX esta mañana, el simulacro del 6 de mayo sigue en pie.

La Ciudad de México activó de forma inmediata sus protocolos de seguridad tras el sismo registrado la mañana de este lunes, el cual no dejó daños ni afectaciones en la capital. Pero lo que sí dejó fue a muchos ciudadanos preguntando por qué la notificación de emergencia no llegó a sus dispositivos móviles a través del sistema de mensajería directa.

Te podría interesar: Sismo hoy 4 de mayo: Suena alerta sísmica en la Ciudad de México

¿Por qué no llegó la alerta sísmica CDMX a celulares?

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, aclaró las dudas sobre el funcionamiento de la tecnología de alertamiento.

La funcionaria explicó que, aunque los altavoces operaron con una efectividad superior al 98%, el sistema conocido como Cell Broadcast no se activó en esta ocasión debido a trabajos técnicos previos al Simulacro Nacional.

También puedes leer: Temblor hoy: ¿De qué magnitud y dónde fue el epicentro del sismo de este lunes 4 de mayo 2026?

¿Cuándo estará listo el sistema Cell Broadcast?

Myriam Urzúa enfatizó que este mantenimiento es fundamental para que la tecnología sea plenamente confiable en situaciones de riesgo futuro.

El sistema de alertamiento en celulares estará listo y operando para el primer Simulacro Nacional 2026, que se realizará este miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas.

También puedes leer: Adiós a la Alerta Presidencial en celulares en 2026: Estos son los cambios tras los sismos de enero

¿Qué se espera del Simulacro Nacional 2026?

En dicho ejercicio se activarán los casi 14 mil altavoces de la Ciudad de México bajo una hipótesis de sismo de magnitud 8.2, permitiendo a la ciudadanía poner en práctica los protocolos de actuación.

Síguenos en Google News y encuentra más información