Temblor hoy: ¿De qué magnitud y dónde fue el epicentro del sismo de este lunes 4 de mayo 2026?

Tras escuchar la alerta sísmica decenas de personas que visitaban la Plaza Izazaga 89, ubicada en el Centro Histórico. Cuartoscuro

La actividad sísmica en México volvió a registrarse este lunes 4 de mayo de 2026, generando atención entre la población tras el reporte del Servicio Sismológico Nacional.

De acuerdo con el organismo, uno de los movimientos más recientes relacionados con esta jornada ocurrió en el sur del país, con una magnitud de 6 y epicentro cercano a la región de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca. El sismo se registró durante la mañana y tuvo una profundidad aproximada de 14 kilómetros.

Preliminar: SISMO Magnitud 6 Loc. 14 km al NOROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 04/05/2026 09:19:26 Lat 16.44 Lon -98.13 Pf 10 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) May 4, 2026

Además, el monitoreo oficial también reportó otros movimientos recientes en las últimas horas, principalmente en zonas del Pacífico mexicano, una de las regiones con mayor actividad sísmica debido a su ubicación en el llamado Cinturón de Fuego.

¿Por qué tiembla tanto en México?

México es un país con alta actividad sísmica porque se encuentra sobre la interacción de varias placas tectónicas. Estos movimientos son liberaciones de energía acumulada en la corteza terrestre, lo que provoca vibraciones conocidas como sismos.

Protección Civil recuerda tener lista una mochila de emergencia, ubicar zonas de seguridad y mantener la calma ante cualquier alerta sísmica.

El sismo de este 4 de mayo del 2026 confirma que México se mantiene en constante movimiento, por lo que la prevención sigue siendo clave.