CFE impulsa programas de conservación; protege a tortugas y nidos en centrales

En el marco del 23 de mayo, Día Mundial de las Tortugas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa cuáles son los programas de conservación que, como parte de la visión de cuidado ambiental que promueve en todos sus procesos y centros de trabajo, lleva a cabo del norte al sur de México.

En la Central Termoeléctrica (C.T.) Adolfo López Mateos, en Tuxpan, Veracruz, la CFE evita depositar material de dragado en los sitios donde anidan las tortugas marinas. Apoya el seguimiento, coordinación y monitoreo de la anidación de tortugas marinas que arriban a la playa de Barra Galindo, ubicada desde la obra de toma de la central hasta la zona de tiro de arena.

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También, con el Centro de la Conservación de la Tortuga Marina en Tuxpan, protege los nidos cercanos a la Central de Ciclo Combinado (CCC) Tuxpan, para proteger los huevos de tortuga verde y tortuga lora de los depredadores y el saqueo. Además, participa en acciones orientadas a proteger tortugas marinas en la zona costera aledaña a la central.

En Veracruz, en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV), desde 2007, opera un campamento tortuguero que registra un promedio de 100 nidos protegidos por temporada, principalmente de tortuga lora y tortuga verde. La CNLV ha conseguido liberar hasta a 7,000 crías en un ciclo.

En Guerrero, en la C.T. Plutarco Elías Calles (Petacalco) se han activado protocolos de monitoreo y mallas de retención para rescatar ejemplares de tortugas marinas (como la golfina y prieta) que ingresan accidentalmente a los canales. Además, se han mejorado los sistemas de vigilancia externa en las plantas costeras.

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En Sonora, en la CCC Empalme, se cuenta con un Procedimiento para el Rescate y Liberación de Tortugas Marinas, cuyo objetivo es rescatarlas, manejarlas, rehabilitarlas y liberarlas de una manera en que se asegure su bienestar integral y el cumplimiento de la legislación ambiental mexicana. En esa normativa, se describen las acciones necesarias para rescatar ejemplares que se encuentren en peligro o atrapados y lineamientos para su liberación adecuada.

Por último, en la C.T. Lerma, Campeche, también se participa en acciones de monitoreo, protección de nidos y liberación de tortugas marinas, acciones que contribuyen a la conservación de especies en riesgo. El principal objetivo es resguardar huevos de tortuga verde y tortuga lora ante depredadores y saqueos.

Las acciones en favor del medio ambiente y la fauna también son Justicia Energética, como lo establece la Ley del Sector Eléctrico. Con el cuidado y protección de las tortugas, apegada a la ley y a su vocación social, la Comisión Federal de Electricidad pone de su parte para legar un mejor planeta a las futuras generaciones, siempre bajo el liderazgo comprometido de su Directora General, Emilia Calleja Alor, la Secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, y la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.