Anuncia Sheinbaum Cátedra para buscar investigadores mexicanos en el extranjero

La Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación Rosaura Ruiz Gutiérrez, dio a conocer la iniciativa que convoca a connacionales profesionales fuera del país.

Buscará el gobierno de México tender un puente con los científicos e investigadores nacionales que radican en el extranjero, este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la presentación del programa “Cátedra de la Diáspora Mexicana”, para integrar a los profesionales, a la academia nacional mediante estímulos económicos.

Programa busca fortalecer colaboración académica

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria indicó que el proyecto está diseñado para que los científicos mantengan el vínculo con su alma mater o colaboren en proyectos específicos a distancia o presenciales:

“Diseñamos este programa, lo diseñó Rosaura con Violeta. La idea es que puedan, por ejemplo, si se contactan con la UNAM, con la UAM, con alguna universidad de alguna entidad de la República, a lo mejor donde se prepararon, con el Poli. Eh, y el Poli le dice ‘¿por qué no das una clase a distancia?’. Entonces se conecta con una institución de educación superior, puede dar una clase, puede formar a un estudiante. Y si van a venir a México, si van a venir, digamos, 15 días que van a estar en México, pueden solicitar un apoyo de hasta 45 mil pesos para su viaje, sus... lo que van"

La Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación Rosaura Ruiz Gutiérrez, comentó que con esta iniciativa se ha buscado además, conocer el número exacto de profesionales fuera del país, y cuáles trabajan en temas mexicanos, así mismo destacó que durante este sexenio las becas al extranjero se han duplicado y detalló el crecimiento de estos apoyos en el contexto internacional.

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Incrementan becas y apoyos para investigadores

“Este programa de cátedras forma parte de una estrategia de fortalecimiento de la cooperación internacional en ciencias, humanidades y desarrollo tecnológico. En lo que va del sexenio, las becas al extranjero aumentaron más del doble respecto a 2024 y estimamos otorgar este año 2000 nuevas becas en la convocatoria de 2026. Este esfuerzo ocurre, además, en un contexto internacional donde la ciencia y la tecnología ocupan un lugar cada vez más estratégico. Quisiera destacar, por ejemplo, que la cooperación en ciencia, tecnología e innovación forma parte del proceso de modernización del acuerdo global entre México y la Unión Europea que se firmó recientemente.”

La subsecretaria Violeta Vázquez informó que la plataforma para recibir solicitudes abrirá el próximo 26 de junio, tras publicarse la convocatoria el día 5 del mismo mes, el resultado se dará a conocer el 14 de septiembre. Los investigadores evaluados positivamente recibirán un reconocimiento y un apoyo de movilidad de 45 mil pesos para impartir cursos a estudiantes en México.

El programa de Diáspora Mexicana busca ampliar la cooperación académica y tecnológica entre especialistas mexicanos en el extranjero y universidades nacionales.

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