Ivonne Ortega: “El Gobernador de Sinaloa debería pedir licencia y enfrentar acusaciones”.

La coordinadora del partido Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega Pacheco, se sumó a las peticiones de que el gobernador de Sinaloa pida licencia y enfrente las acusaciones que le hace el gobierno de Estados Unidos.

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¿Por qué piden licencia a Rocha Moya?

Dijo que si es inocente debería dejar el cargo y someterse a las investigaciones, si no hay pruebas en su contra pues que regrese tranquilo a sus funciones como gobernador.

“Podrán decir que a lo mejor aquí no tiene una investigación, por eso dicen que se proceda conforme a las leyes de México. Pero, si hay una investigación, cuando asesinaron al rector Cue en Sinaloa por lo que creo que se debe proceder conforme a derecho. No se debe proteger a nadie, debería pedir licencia para salir del cargo y permitir que sea investigado y si es inocente pues regresar a sus funciones”. — Ivonne Ortega, coordinadora del partido Movimiento Ciudadano

Las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa son gravísimas y no se deben minimizar.



Rocha Moya no debe seguir siendo gobernador: debe deslindarse del cargo, someterse a la justicia y probar su inocencia como cualquier mexicano.… — Ivonne Ortega (@IvonneOP) April 29, 2026

¿Qué otros casos menciona la legisladora?

La exmandataria yucateca dijo que lo mismo ocurre con el caso de la gobernadora de Chihuahua, aunque son historias diferentes porque en el asunto de Maru Campos no se ha definido claramente la presencia de agentes norteamericanos en suelo nacional, pero deben investigarse para que ningún delito quede impune.

“En el caso de la gobernadora ya mostraron, digamos lo que pasó y en este momento no se ha mostrado lo que pasó ni es la misma condición. Creo que es importante que no se politice, que se haga todo conforme a la ley y si es culpable que sea castigado, pero no podemos estar sacando raja política de las condiciones que pasan sobre todo en estos temas tan delicados como es la inseguridad”. — Ivonne Ortega, coordinadora del partido Movimiento Ciudadano

¿Cuál es el llamado final?

La diputada de MC consideró que lejos de estar polarizados, los mexicanos debemos estar unidos, sin divisiones ni confrontación.

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