Gaza reabre su liga de fútbol tras más de dos años de guerra: así fue el regreso del balón en 2026

Después de más de dos años sin fútbol organizado debido al conflicto armado y la destrucción masiva en la Franja de Gaza, el balón volvió a rodar el pasado fin de semana en un torneo improvisado que encendió esperanza entre los jóvenes y aficionados locales.

En una cancha de fútbol cinco rodeada de escombros y edificios bombardeados en el distrito de Tal al-Hawa de Gaza City, equipos como Jabalia Youth, Al-Sadaqa, Beit Hanoun y Al-Shujaiya disputaron partidos amistosos que marcaron el regreso de la actividad deportiva organizada en este enclave palestino, ha reportado Reuters.

Los enfrentamientos terminaron en empates, pero el resultado real no estuvo en el marcador, fue la primera vez en más de dos años que la comunidad se reunió alrededor de un evento futbolístico oficial desde el inicio del conflicto más reciente, que paralizó ligas, destruyó estadios y dejó a cientos de jugadores y aficionados sin espacio para jugar.

El futbol vuelve a Gaza Ampliar

De la ruina al fútbol

Imágenes captadas durante los partidos muestran a niños trepándose por muros de concreto roto y a espectadores vibrando detrás de una valla improvisada, con tambores y cánticos que invadieron el aire sobre la cancha.

“El fútbol nos da un respiro… nos recuerda que todavía hay vida y alegría, aunque a veces la realidad nos golpee muy fuerte”, dijo uno de los jugadores locales, reflejando las emociones encontradas de quienes regresan al deporte en medio de una reconstrucción lenta y difícil.

Ruinas y esperanza: el contexto social detrás del regreso

Gran parte de Gaza sigue devastada tras los enfrentamientos de los últimos años. El histórico Yarmouk Stadium, antes uno de los principales escenarios del fútbol local, fue arrasado en el conflicto y hoy sirve como refugio temporal para desplazados internos.

La liga local, antes organizada bajo la Gaza Strip Premier League y suspendida desde octubre de 2023 debido al clima de guerra, no ha retomado la temporada formal, pero estos primeros torneos y partidos son vistos por muchos como un paso hacia la normalidad y la recuperación del deporte en la región.

El balón vuelve a rodar en Gaza Ampliar

¿Qué sigue para el fútbol en Gaza?

Aunque todavía no hay una fecha oficial para la reanudación plena de la liga o un calendario formal de competencia, este evento marca un punto de inflexión. Organizaciones deportivas locales y la Asociación Palestina de Fútbol han expresado su intención de continuar con eventos similares, con la vista puesta en reconstruir infraestructura y revitalizar la escena futbolística de Gaza.

Para la comunidad futbolera palestina, la vuelta del fútbol significa más que goles y tarjetas: es un símbolo de esperanza, identidad y resistencia, una demostración de que incluso en medio de la devastación, la pasión por el deporte puede florecer de nuevo.