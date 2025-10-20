En crisis alto al fuego en Gaza: Netanyahu lanza 150 toneladas de bombas: enviados de Trump se reúnen con premier israelí

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, viola el alto al fuego con un intenso bombardeo en Gaza.

La posibilidad de un alto al fuego permanente en Gaza está en crisis, luego de los ataques de Israel este fin de semana, donde se lanzaron 150 toneladas de bombas de acuerdo con el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Horas más tarde, los enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunieron con Netanyahu este lunes para revisar sus acciones contra el territorio palestino.

¿Por qué violó Netanyahu el alto al fuego en Gaza con bombardeos?

En declaraciones este lunes, el premier sraelí afirmó que el lanzamiento de 150 toneladas de bombas contra Gaza, fue en respuesta a ataques del grupo extremista Hamás en el que eliminaron, aseguran) a altos mandos del grupo.

El objetivo de los ataques fueron campos de refugiados en Mawasi y el sur de Rafah, con un saldo de 45 personas fallecidas y 158 heridos.

¿Qué respondió Hamás por el bombardeo israelí?

Los extremistas de Hamás rechazaron haber lanzado el ataque que señaló Israel contra soldados en Rafah, una zona controlada por completo por el gobierno de Netanyahu.

Además, señaló que Israel ha violado 80 veces el alto al fuego, con un saldo de 80 palestinos fallecidos y 300 heridos desde el pasado 10 de octubre, en que el gobierno israelí se comprometió a parar los ataques sobre una parte del territorio palestino.

Enviados de Trump se reúnen con Netanyahu tras bombardeos

Steve Witkoff, enviado de Trump, y Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunieron este lunes con el primer ministro Benjamin Netanyahu, para abordar estas acciones.

En este marco, el presidente Trump reiteró en redes sociales su advertencia a Hamás:

“Vamos a darles una pequeña oportunidad, y con suerte habrá un poco menos de violencia. Pero por ahora, ya saben, son personas violentas”. — Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Esto, precio la llegada este martes del vicepresidente JD Vance para continuar los esfuerzos rumbo a la paz en la región.

