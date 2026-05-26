Noche de Museos mayo 2026: Actividades, horarios y museos que tendrán actividades para todas las edades

La Noche de Museos mayo 2026 llegará nuevamente a la Ciudad de México con recorridos nocturnos, conciertos, proyecciones, visitas guiadas y actividades culturales especiales en distintos recintos de la capital. Este evento se convirtió en uno de los favoritos de capitalinos y turistas porque permite visitar museos fuera de su horario habitual y disfrutar experiencias únicas en algunos de los espacios culturales más importantes de la CDMX.

¿Qué actividades hay para la Noche de Museos 2026?

Aquí te dejamos cinco actividades que llamaron la atención para la Noche de Museos mayo 2026 en CDMX:

Festival Caleidoscopio – ¡Dos deportes, una pasión!

Una proyección especial enfocada en futbol soccer y futbol americano, donde se presentarán cortometrajes ganadores de la tercera edición de Caleidoscopio.

Se proyectarán:

Not Afraid to Play (Sin miedo a jugar) Warriors (Guerreros) Gol de Oro

No te pierdas esta actividad en:

Lugar: Salón Indien del Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”, Zacatenco, GAM

Fecha: Miércoles 27 de mayo de 2026

Horario: 19:00 horas

Entrada libre: Cupo limitado a 48 personas

Centro Cultural ‘El Rule’

Una actividad dedicada al arte del rotulismo mexicano y la gráfica popular que forma parte de la identidad visual de las calles de la CDMX.

Durante la jornada habrá charlas, exhibiciones y actividades enfocadas en la historia, técnicas y evolución de los tradicionales rótulos mexicanos, considerados una expresión importante de la cultura urbana chilanga.

Lugar: Centro Cultural El Rule (Eje Central Lázaro Cárdenas número 6, primer piso, colonia Centro)

Fecha: Miércoles 27 de mayo de 2026

Horario: 18:00 horas

Entrada libre

La actividad es ideal para personas interesadas en diseño urbano, arte popular y cultura visual mexicana.

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Bosque de Chapultepec

Una noche musical rodeada de naturaleza será parte de la Noche de Museos mayo 2026 con una serenata especial dentro del Bosque de Chapultepec.

La presentación estará a cargo del grupo Exa Intercolegial y busca ofrecer una experiencia más tranquila y contemplativa para quienes quieran disfrutar música en vivo en uno de los espacios más emblemáticos de la CDMX.

Lugar: Museo del Bosque de Chapultepec (Primera Sección del Bosque de Chapultepec)

Fecha: Miércoles 27 de mayo de 2026

Horario: 17:00 horas

Entrada libre

La actividad es ideal para personas que buscan una Noche de Museos diferente, con ambiente relajado, aire libre y música en vivo.

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Centro Cultural Futurama

La Noche de Museos mayo 2026 también tendrá una opción ideal para quienes disfrutan la música en vivo y los ambientes relajados con un concierto especial de jazz y blues en la alcaldía Gustavo A. Madero. El Centro Cultural Futurama ofrecerá una tarde musical enfocada en improvisación, ritmos clásicos y presentaciones en vivo para cerrar el día con una experiencia mucho más tranquila.

Lugar: Centro Cultural Futurama (Otavalo número 7, esquina avenida Instituto Politécnico Nacional, colonia Lindavista)

Fecha: Miércoles 27 de mayo de 2026

Horario: 18:00 horas

Entrada libre

La actividad es perfecta para personas que quieran disfrutar una Noche de Museos diferente, sentarse a escuchar música y pasar la tarde en un ambiente relajado.

Museo del Tequila

La Noche de Museos mayo 2026 también tendrá una experiencia ideal para amantes de los destilados y la cultura mexicana con recorridos y catas especiales dentro del Museo del Tequila y el Mezcal. El MUTEM ofrecerá degustaciones guiadas de tequila, ron y whisky añejo, además de conversatorios relacionados con las exposiciones temporales del recinto. Las actividades se realizarán en grupos reducidos para brindar una experiencia mucho más íntima y especializada.

Lugar: Museo del Tequila y el Mezcal (Plaza Garibaldi s/n, Centro Histórico)

Fecha: Miércoles 27 de mayo de 2026

Horarios: 18:30, 19:30 y 20:30 horas

Costo: 175 pesos por persona

El museo informó que las personas interesadas deberán registrarse previamente escaneando el código QR disponible en el cartel oficial del evento.

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¿Por qué la ‘Noche de Museos’ es importante para la vida cultural de CDMX?

La Noche de Museos se convirtió en una de las iniciativas culturales más importantes de la Ciudad de México porque acerca espacios artísticos e históricos a personas que normalmente no pueden visitarlos entre semana. Además, ayuda a impulsar actividades culturales nocturnas, atraer turismo y promover museos de distintas alcaldías de la capital.

El evento también permite que familias, estudiantes y jóvenes puedan disfrutar experiencias culturales con horarios más accesibles y actividades especiales creadas únicamente para estas jornadas.

Actualmente, la Noche de Museos mayo 2026 ya genera expectativa entre miles de personas que buscan planes culturales, económicos y diferentes dentro de la CDMX.