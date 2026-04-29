Tratado de extradición entre EEUU y México, permite detener a funcionarios de Sinaloa por urgencia

En el espacio de Así las Cosas, Carlos Matienzos, especialista en seguridad y temas internacionales, señaló que la reciente solicitud de autoridades de Estados Unidos al gobierno de México, para capturar a diversos funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos, el gobernador Rubén Rocha Moya, se basa en un sentido de urgencia, ya que le pide detener cuanto antes a dichas personas, ante el riesgo de que se puedan fugar o por su peligrosidad.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, señaló que este procedimiento legal se sustenta plenamente en el Tratado de Extradición que ambos países mantienen vigente y en el que no .

De acuerdo con Matienzos, la solicitud enviada a través de la Cancillería permite actuar de inmediato. El tratado de extradición dice que en este tipo de detenciones provisionales, Estados Unidos tendría 60 días para mandarle las pruebas a México, y México ya entonces decidiría si se extradita o no a estas personas. Esto significa que las autoridades nacionales ya están habilitadas para detener a los nueve señalados sin necesidad de esperar el expediente completo.

¿Qué sucede con el fuero de los implicados?

Un punto crítico en la ejecución de estas órdenes es la protección legal de algunos personajes. El especialista detalló que en el caso del gobernador de Sinaloa y el senador, que fungía como secretario de gobierno, cuentan con fuero; sin embargo, precisó que casi ningún municipio tiene fuero, por lo que el alcalde y el resto de los involucrados podrían ser capturados en cualquier momento. El gobierno mexicano puede proceder gracias al tratado de extradición y sus cláusulas de detención provisional.

¿Cuál es el trasfondo político en Sinaloa?

La situación en la entidad se ha visto agravada por escándalos previos, como la captura de El Mayo Zambada y la carta donde este acusa directamente al gobernador de participar en la trampa para su entrega. Matienzos recordó que, en medio de esa trama, fue asesinado el principal enemigo político del mandatario estatal y la fiscalía local fue descubierta mintiendo por el gobierno federal.

¿Qué impacto tiene esto para la presidencia?

Finalmente, el analista consideró que el respaldo político brindado anteriormente a los funcionarios de Sinaloa representa ahora un costo alto.

El error político de respaldarlo tanto por el presidente, y en su momento la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, marcará una pauta compleja. Según el experto, la presidenta enfrentará una disyuntiva entre la continuidad de su gobierno y la lealtad a su partido político tras las acusaciones y las facultades que otorga el tratado de extradición para proceder legalmente.

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