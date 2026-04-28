Javier Corral denuncia ‘modus operandi’ de la CIA: Protege a políticos corruptos para operar en México

César Jáuregui -fiscal de Chihuahua- renuncia a su cargo debido a las inconsistencias en la investigación de los dos agentes de la CIA fallecidos en dicho estado.

En Así las Cosas PM, el senador de Morena, Javier Corral, hablo de la polémica que envuelve a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, luego de que se diera a conocer que dos agentes de la CIA, murieron en un accidente carretero, tras participar en un operativo contra el narcotráfico en esa entidad, sin que se diera aviso al Gobierno federal.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el morenista afirmó que la CIA tiene un ‘modus operandi’ que se basa en brindar apoyo y protección a políticos corruptos identificados o vinculados con el narcotráfico, no solo a cambio de información, sino de que les permitan operar en México.

¿Cómo eligen a los políticos para el modus operandi CIA?

De acuerdo con el también exgobernador de Chihuahua por el PAN, la agencia busca perfiles que tengan puntos débiles para poder controlarlos.

“Este es el modus operandi CIA con el que la agencia actúa frente a políticos corruptos o funcionarios desleales para aprovecharse de esa vulnerabilidad. Debido a la gravedad de este tema, las autoridades federales ya están tomando cartas en el asunto. Por eso el tema ha llamado poderosamente la atención, no sólo de la presidenta, sino también del Senado”, dijo.

¿Qué investigaciones existen sobre este esquema de operación?

Corral señaló que a raíz de estos hechos, la Fiscalía General de la Republica ya se encuentra revisando el caso de la gobernadora de Chihuahua y tiene abiertas carpetas de investigación contra ella.

Incluso, el morenista señaló que l mandataria estatal ha tenido requerimientos de información por parte de la Fiscalía General de la República.

¿Qué castigos se buscan para este tipo de conductas?

Javier Corral afirmó que es muy grave la conducta de Maru Campos y señaló que no basta con una crítica pública del caso, y pidió que haya castigos reales para quienes acepten estos tratos con la CIA.

“Ojalá que este debate, esta polémica y toda esta discusión en el Senado de la República y el tiempo que la presidenta le ha dedicado en las mañaneras, pues ojalá que sí veamos consecuencias y que haya realmente un seguimiento de este hecho, y no quede en un tipo de sanción política.

El mensaje debe ser enviado a todos y todas las gobernadores del país, sean del partido que sean”, afirmó el morenista.

Síguenos en Google News y encuentra más información