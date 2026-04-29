Detienen a presuntos asesinos de la familia de la Nueva Santa María, Azcapotzalco

Una mujer y tres hombres presuntamente relacionados con el asesinato de una familia en la alcaldía Azcapotzalco fueron detenidos en el Edomex en operativo conjutno.

Como resultado de los trabajos de investigación realizados por efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con policías municipales de Atizapán de Zaragoza, del Estado de México, fueron detenidos tres hombres y una mujer, posiblemente relacionados en el homicidio de una familia de cuatro personas al interior de un domicilio en la alcaldía Azcapotzalco.

A través de sus redes el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho dio a conocer la información.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación y de la coordinación con autoridades del @Edomex, compañeros de @SSC_CDMX y policías municipales de @GobAtizapan, detuvieron a tres hombres y una mujer, presuntamente relacionados en el homicidio de cuatro personas ocurrido… pic.twitter.com/kdqaUuIdP2 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) April 29, 2026

¿Cómo se logró la detención de los sospechosos?

Oficiales de la SSC llevaron a cabo diversos trabajos de investigación y el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona , con lo que el personal del Centro de Comando y Control (C2 Poniente) identificó una de las camionetas con placas de circulación del estado de Morelos posiblemente robada del predio, que se dirigió hacia el Estado de México.

En coordinación con los operadores del C5 de la Secretaría de Seguridad del Edomex, dieron seguimiento a dicho vehículo que circulaba sobre la avenida De los Maestros, en la colonia Francisco Villa, del municipio de Tlanepantla de Baz con dirección a Atizapán de Zaragoza, por lo que se implementó un cerco virtual y un despliegue operativo en tiempo real.

Fue en la calzada De los Jinetes y su esquina con la avenida Parque de los Pájaros, donde se interceptó la camioneta y fueron detenidos sus tripulantes, una mujer de 24 años, y dos hombres de 21 y 36 años de edad, a quienes se les aseguró un arma de fuego corta con nueve cartuchos útiles, un segundo cargador con nueve cartuchos en su interior, un silenciador, y 95 dosis de aparente marihuana y cocaína.

Además, al realizar una inspección de la camioneta de alta gama, fueron halladas varias bolsas de plástico y reciclables, en las que había diferentes objetos de valor posiblemente robados del domicilio ubicado en la alcaldía Azcapotzalco.

¿Qué ocurrió con el segundo vehículo robado?

Al dar continuidad a las investigaciones y derivado del seguimiento virtual del segundo vehículo posiblemente robado del predio en Azcapotzalco, se localizó en el estacionamiento de un hotel en la avenida Jorge Jiménez Cantú, en la colonia Lomas del Valle Escondido, en la Cabecera municipal Ciudad López Mateos, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, por lo que se implementó un despliegue operativo en la zona.

El tripulante, al percatarse de la presencia policial efectuó detonaciones en su contra por lo que, al ver en riesgo su vida, los policías municipales y de la SSC repelieron la agresión, tras lo cual el joven de 20 años de edad resultó lesionado y por ello, bajo custodia policial, fue trasladado a un hospital para su atención médica especializada; en tanto, en el sitio se aseguró un arma de fuego corta y la camioneta con placas de circulación del estado de San Luis Potosí.

¿Cuál será la situación legal de los detenidos?

La mujer y los tres hombres fueron informados de sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México con sede en el municipio de Toluca, en el Estado de México, quien determinará su situación jurídica y, de manera coordinada con las autoridades de la Ciudad de México, continuará con las investigaciones correspondientes.

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